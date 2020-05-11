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  • Середньозважену вартість електроенергії "Енергоатому" потрібно підвищити на 58%, - Буславець
11 травня 2020, понеділок, 20:38 6
Економіка 2020-05-11T21:00:06+03:00
Українські Новини
Середньозважену вартість електроенергії "Енергоатому" потрібно підвищити на 58%, - Буславець

Середньозважену вартість електроенергії "Енергоатому" потрібно підвищити на 58%, - Буславець

Ярина Вацяк
Енергоатом, Ольга Буславець, тариф на електроенергію
Електроенергія. Фото: pixabay
Електроенергія. Фото: pixabay

В той час, як ціна на електроенергію в Україні вища, ніж в європейських країнах, тимчасово виконуюча обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець заявляє, що середньозважену вартість електроенергії національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" необхідно підняти на 58%, або на 33 коп., до 90 коп/кВт-год.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища з посиланням на інтерв'ю Буславец телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"У фінансовому плані "Енергоатому", за який всі переживають - і ті, хто працює в енергетиці і ті, хто про неї чує тільки в ЗМІ, - передбачено, що для того щоб забезпечити всі заходи безпеки експлуатації атомних блоків, операційні витрати, для розвитку середньозважена ціна повинна становити 90 копійок за кВт-год", - сказано в ньому.

Буславец зазначила, що держава зобов'язала "Енергоатом" продавати електроенергію по 57 коп/кВт-год для того, щоб забезпечити тариф для населення в сумі 15 коп./кВт-год.

Вона пояснила, що інша сума, яку населення сплачує за користування електроенергією, включає тариф на передачу електроенергії, на розподіл та інше.

"Все інше "Енергоатом" має запрацювати з тих 15% виробленої електроенергії, які у нього залишилися після виконання суспільно важливих зобов'язань", - розповіла Буславец.

Йдеться про те, що НАЕК має  дорожче продати решту електроенергію на ринку на добу вперед, щоб компенсувати отримані збитки.

Як повідомляли Українські Новини, у неділю, 10 травня, потужність генерації атомних електростанцій впала до історичного мінімуму 7,41 тисяч МВт. Це становить всього 53% від загальної встановленої потужності АЕС 13,84 тисяч МВт. в той час, як в. о. міністра енергетики Ольга Буславец заявила, що скорочення атомної генерації – вимушений крок.

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