Прикордонники розповіли, за яких умов відкриють КПВВ на Донбасі

З метою запобігання поширення коронавірусу, який в Україні зафіксували у 15 648 осіб, на Донеччині продовжують діяти тимчасові обмеження на перетин лінії розмежування. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держприкордонслужби.

"Незважаючи на урядове рішення продовжити загальнодержавний карантин до 22 травня, обмеження на перетин лінії розмежування продовжуватимуться і далі - до окремого розпорядження. Нагадаємо, вони вводяться відповідним наказом командувача об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Як нагадали в Держприкордонслужбі, під час дії обмежень перетнути лінію розмежування можливе лише за окремим рішенням командувача об'єднаними силами у разі вагомих причин гуманітарного характеру або критичних життєвих обставин.

"З 22 березня командувач об'єднаних сил надав 283 таких індивідуальних дозволів. Основна частина - 236 позитивних рішень - були надані для перетину лінії розмежування в КПВВ Станиця Луганська", - йдеться в повідомленні.

Але при цьому в Держприкордонслужбі зазначили, що іноді люди, які їдуть на окуповану територію під тиском критичних життєвих обставин, не можуть перетнути лінію розмежування навіть при наявності дозволу. Зокрема, більше двох десятків людей,не пустили на окупований Донбас сепаратисти.

У зв'язку з цим громадян просять врахувати ці обставини при плануванні поїздки на непідконтрольну територію.

Як повідомляли Українські Новини, 9 травня "Бориспіль" прийняв 700 евакуйованих українців з Німеччини, Нідерландів, ОАЕ і Великобританії.

Раніше, 8 травня, 800 пасажирів прибуло в Україну спецрейсами з Данії, Італії та Іспанії.