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11 травня 2020, понеділок, 18:06 8
Суспільство 2020-05-11T19:30:02+03:00
Українські Новини
Відпочинок на пляжах і перші порушники. Як пройшов перший день після послаблення карантину в Україні

Відпочинок на пляжах і перші порушники. Як пройшов перший день після послаблення карантину в Україні

Ирина Николенко
Карантин, коронавірус в Україні, Порушення карантину, Послаблення карантину
Послаблення карантину. Фото: Країна
Послаблення карантину. Фото: Країна

З сьогоднішнього дня в Україні розпочався перший етап виходу з карантину, під час якого в містах дозволили відкривати непродовольчі магазини, кафе, перукарні, а люди масово почали виходити на вулиці, в парки і сквери. Українські Новини дізналися, як пройшов перший день після ослаблення карантинних норм та чи дотримувалися українці правил безпеки.

З 11 травня Кабмін дозволив відкривати непродовольчі магазини, літні майданчики кафе і ресторанів, перукарні, барбершопи, салони краси, музеї бібліотеки, стоматології, офіси адвокатів, нотаріусів та інші заклади.

Після послаблення карантину, в Житомирі люди масово почали виходити на вулиці, в парки і сквери. Як передає видання "Житомир.info", більшість людей не наділи маски і порушували норми дистанції.

У Луцьку з самого ранку в місті було не дуже людно, про це йдеться на сайті видання "Конкурент". У центральному парку міста не дуже багато людей, тим часом кафе почали готуватися до відкриття. А на центральному пляжі міста вже з'явилися перші відпочивальники. Також в місті почали працювати кафе і магазини з непродовольчими товарами.

В Одесі відкрилися дитячі майданчики, перукарні, непродовольчі магазини, а біля деяких навіть утворилися черги, передає видання "Думская.net". На пляжах люди вже почали засмагати, але ще не заходять у воду. Також відновили роботу літні майданчики кафе і ресторанів. В одному з них розповіли, що відвідувачів будуть садити через один столик, а також журналісти видання помітили, як людям на вході міряють температуру. Багато відвідувачів ігнорують правила безпеки – не носять маски, або опускають їх і порушують дистанцію.

У деяких районах Рівненської області продовжили карантин до 22 травня через спалах хворих на коронавірус. Відтермінували карантин в Рокитнянському районі, селі Зоря Рівненського району. Станом на 11 травня зафіксовано 84 інфікованих коронавірусом. Продовжать карантин і в трьох селах Корецького району Світанок, Щекичин, Невірків, передає видання "ПРОЗАХІД".

У Вінниці також дозволили відновити роботу громадського транспорту і "Прозорого офісу". Відновлення роботи громадського транспорту у Вінниці вирішували на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо транспортних обмежень. За результатами засідання, роботу дозволили відновити трамваям, тролейбусам і міських маршруток, передають "Новини Вінниці".

Однак, зобов'язали дотримуватися низки вимог:

  • Водії та пасажири повинні мати засоби індивідуального захисту, зокрема респіратори або захисні маски (виготовлені самостійно).
  • Перевозити одночасно можна тільки ту кількість осіб, яка передбачена для сидіння.
  • Безготівкова оплата проїзду.
  • Вхід/ вихід пасажирів в/ з транспортного засобу тільки через передні двері.
  • Всі повинні дотримуватися відповідних санітарних і протиепідемічних норм.

Крім того, з 12 травня частково відновлять роботу Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Надавати консультації можна тільки в телефонному режимі. Прийти на прийом можна тільки за попереднім записом в телефонному режимі або онлайн.

Дотримання обов'язкових правил в ЦНАПі: 

  • У приміщеннях ЦНАПу обов'язкова дезінфекція не менше, ніж 3 рази на день.
  • Біля одного працівника ЦНАПу одночасно може перебувати не більше 1 відвідувача.
  • Працівники і відвідувачі повинні дотримуватися відстані мінімум 1,5 м.
  • Перебувати в засобах індивідуального захисту, зокрема респіраторах або захисних масках, в тому числі виготовлених самостійно.
  • Потрібно пройти температурний скринінг на вході в адміністративну будівлю.
  • В зоні очікування одночасно може перебувати не більше 15 осіб.

В Хмельницьку маршрутки і автобуси почнуть працювати з 12 травня. Однак, скористатися ними зможуть тільки ті пасажири, які мають спецквиток, передає видання "Depo.Хмельницький". Також рятувальники провели санітарну обробку території речового ринку.

Як повідомляли Українські Новини, у Львівській області місцева влада продовжила карантин до 15 травня через збільшення кількості хворих в регіоні. Київ почав послаблювати карантинні обмеження.

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