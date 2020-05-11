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11 травня 2020, понеділок, 16:28 3
Президент 2020-05-11T16:30:01+03:00
Українські Новини
Шмигаль розповів, як уряд буде підтримувати бізнес після карантину

Шмигаль розповів, як уряд буде підтримувати бізнес після карантину

Елена Новикова
Карантин, Володимир Зеленський, Денис Шмигаль, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Уряд розробив дві програми, які повинні допомогти малому і середньому бізнесу пройти період кризи, яка виникла через карантин, ослаблення якого почалися сьогодні, 11 травня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби глави держави за результатами селекторної наради щодо запобігання розповсюдження коронавірусу під головуванням Президента Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що в рамках підтримки малого та мікробізнесу необхідно запропонувати кредитні канікули, адже вони найбільше страждають під час карантину.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з боку уряду створені всі передумови для повноцінної роботи оновленої програми "Доступні кредити 5-7-9%", також додатково финализируется інша програма - "Нові гроші", за якою підприємці зможуть отримати кредити під дуже низький відсоток.

"Ці програми допоможуть українському бізнесу витримати важкі економічні умови, обумовлені епідемією, а також стануть запорукою збереження робочих місць. Основна умова програм - збереження не менше 80% робочих місць у малому і мікробізнес", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр також повідомив, що, за інформацією Держцентру зайнятості, в цьому місяці зареєструвалося додатково 140 тис. безробітних.

"Щоб допомогти з виплатами людям, які втратили роботу, Кабінет Міністрів виділив шість мільярдів гривень з Фонду боротьби з коронавірусом", - йдеться в повідомленні.

Також згідно з ним, Президент також зробив зауваження щодо затримки виплати надбавок за березень медикам, які працюють з хворими COVID-19.

Глава уряду пояснив, що гроші були направлені в регіони, однак місцева влада керувалися не нинішнім постановою Кабінету Міністрів, а документом Міністерства соціальної політики від 2003 року.

Тому, незважаючи на наявність коштів в регіонах, виплатити їх не вдалося.

"Обов'язково ці гроші повинні бути виплачені. Бюрократія, звичайно, часто є перешкодою, але в цьому випадку не можна дозволити керуватися старими правилами в умовах нових викликів", - підкреслив Зеленський.

Президент вказав, що доплати повинні отримати всі медики, які працювали з хворими коронавірусом.

"Квітневі виплати будуть відбуватися через Національну службу здоров'я України, а тому тут проблем не повинно бути", - додав Шмигаль.

Як повідомляли Українські Новини, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що тільки Полтавська область у повному обсязі виплатила 300%-ву надбавку медикам.

Також Нацслужба здоров'я стверджує, що виділила на екстрену і спеціалізовану медичну допомогу 4,5 млрд гривень.

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