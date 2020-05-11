Шмигаль розповів, як уряд буде підтримувати бізнес після карантину

Уряд розробив дві програми, які повинні допомогти малому і середньому бізнесу пройти період кризи, яка виникла через карантин, ослаблення якого почалися сьогодні, 11 травня. Про це йдеться в повідомленні пресслужби глави держави за результатами селекторної наради щодо запобігання розповсюдження коронавірусу під головуванням Президента Володимира Зеленського. Зеленський зазначив, що в рамках підтримки малого та мікробізнесу необхідно запропонувати кредитні канікули, адже вони найбільше страждають під час карантину. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з боку уряду створені всі передумови для повноцінної роботи оновленої програми "Доступні кредити 5-7-9%", також додатково финализируется інша програма - "Нові гроші", за якою підприємці зможуть отримати кредити під дуже низький відсоток. "Ці програми допоможуть українському бізнесу витримати важкі економічні умови, обумовлені епідемією, а також стануть запорукою збереження робочих місць. Основна умова програм - збереження не менше 80% робочих місць у малому і мікробізнес", - зазначив Шмигаль. Прем'єр також повідомив, що, за інформацією Держцентру зайнятості, в цьому місяці зареєструвалося додатково 140 тис. безробітних. "Щоб допомогти з виплатами людям, які втратили роботу, Кабінет Міністрів виділив шість мільярдів гривень з Фонду боротьби з коронавірусом", - йдеться в повідомленні. Також згідно з ним, Президент також зробив зауваження щодо затримки виплати надбавок за березень медикам, які працюють з хворими COVID-19. Глава уряду пояснив, що гроші були направлені в регіони, однак місцева влада керувалися не нинішнім постановою Кабінету Міністрів, а документом Міністерства соціальної політики від 2003 року. Тому, незважаючи на наявність коштів в регіонах, виплатити їх не вдалося. "Обов'язково ці гроші повинні бути виплачені. Бюрократія, звичайно, часто є перешкодою, але в цьому випадку не можна дозволити керуватися старими правилами в умовах нових викликів", - підкреслив Зеленський. Президент вказав, що доплати повинні отримати всі медики, які працювали з хворими коронавірусом. "Квітневі виплати будуть відбуватися через Національну службу здоров'я України, а тому тут проблем не повинно бути", - додав Шмигаль. Як повідомляли Українські Новини, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що тільки Полтавська область у повному обсязі виплатила 300%-ву надбавку медикам. Також Нацслужба здоров'я стверджує, що виділила на екстрену і спеціалізовану медичну допомогу 4,5 млрд гривень.