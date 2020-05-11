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11 травня 2020, понеділок, 15:47 7
Економіка 2020-05-11T16:30:01+03:00
Українські Новини
Українські АЕС скоротили вироблення енергії до найнижчих показників в історії, — ЗМІ

Українські АЕС скоротили вироблення енергії до найнижчих показників в історії, — ЗМІ

Елена Новикова
Наші гроші, Електроенергія, Зменшення потужностей АЕС
Електроенергія. Фото: pixabay
Електроенергія. Фото: pixabay

У неділю, 10 травня, потужність генерації атомних електростанцій впала до історичного мінімуму 7,41 тисяч МВт. Це становить всього 53% від загальної встановленої потужності АЕС 13,84 тисяч МВт. в той час, як в. о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що скорочення атомної генерації – вимушений крок. Про це свідчать дані ДП "Укренерго", повідомляють "Наші гроші".

В останні п'ять років це найнижча потужність АЕС в кожну другу неділю травня на максимумі електроспоживання.

Друга неділя травня Потужність АЕС, тисячі МВт % атомки в генерації
10.05.2015 8,77 49,7
08.05.2016 7,77* 48,6
14.05.2017 10,13 59,4
13.05.2018 8,12 49,7
12.05.2019 9,71 57,4
10.05.2020 7,41 49,6

Про наявність тренду на зменшення потужностей АЕС свідчать дані й по споживанню за кожної другої суботи травня в останні роки.

Друга субота травня Потужність АЕС, тисячі МВт % атомки в генерації
09.05.2015 9,47 53,9
07.05.2016 7,78* 45,2
13.05.2017 10,17 58,5
12.05.2018 8,55 51,8
11.05.2019 9,74 56,5
09.05.2020 7,68 50,7

*У 2016 році співставні показники були зафіксовані в період впровадження формули "Роттердам +", яка збільшила доходи теплової генерації Ахметова.

Падіння потужностей АЕС відбувається на тлі загального падіння електроспоживання в Україні через скорочення виробництва в результаті світової пандемії коронавірусу.

Розподіл середньодобового виробництва е/е за минулі періоди. Графік: nashigroshi.orgРозподіл середньодобового виробництва е/е за минулі періоди. Графік: nashigroshi.org

Як повідомляли Українські Новини, на початку року Україна скоротила дохід від експорту електроенергії на 11,7%.

Раніше Ольга Буславець лобіювала рішення на користь ДТЕК Ріната Ахметова.

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