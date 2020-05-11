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11 травня 2020, понеділок, 14:41 17
Суспільство 2020-05-11T15:45:01+03:00
Українські Новини
У Київській області вже 1000 заражених коронавірусом. Дані по районах

У Київській області вже 1000 заражених коронавірусом. Дані по районах

Елена Новикова
Коронавірус, Смерть від коронавірусу, Коронавірус в Київській області, Одужання від коронавірусу, Розповсюдження коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В той час, як за добу у Києві зафіксували 66 нових випадків коронавірусу, у Київській області за даними на 11 травня офіційно підтверджено 1000 випадків захворювання коронавірус. З них у 91 дітей і 158 медичних працівників. За останню добу виявлено 28 нових випадків.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації.

Лабораторно підтверджені випадки виявлено:

В Обухівському районі - 182 (м. Обухів - 86, смт Козин - 22, м. Українка -29, с. Нещарів - 10, с. Таценки - 8, с. Романків 5, с. Красне-1 - 2, с. Деремезна - 2, с. Григорівка - 4, с. Червона Слобідка - 2, с. Германівка - 2, с. Матяшівка - 2, с. Перше травня-1, с. Халеп'я 1, с. Трипілля - 1, с. Жуківці - 3, с. Гусачівка - 1, с. Долина - 1).

У Києво-Святошинському районі - 325 (р. Вишневе - 160, с. С. Борщагівка - 36, с. Крюківщина - 22, м. Боярка - 19, с. П. Борщагівка - 25 с. Лісники - 5 , с. Гатне 6, с. Святопетровское - 12, с. Дмитрівка - 5, с. Білогородка - 6, с. Тарасівка -7, с. Чайки - 3, с. Нове - 1, с. Кременище - 1, с. Капітанівка - 1, с. Гнатівка - 1, с. Юр'ївка - 2, с. Гореничі - 1, с. Ходосівка - 1, с. Круглик - 1, с. Мих. Рубежівка - 1, с. Личанка - 2, з . Віта Поштова - 1, с. Мироцьке - 2, с. Хотів 1, с. Чабани - 1).

У Баришівському районі - 7, у Білоцерківському районі - 7, в Бориспільському районі - 27, в Броварському районі - 47, в Бородянському районі - 7, (смт. Немішаєве -2, смт Клавдієво -1, с. Загальці - 1, с. Здвижевка -2, с. Бабинці -1), у Васильківському районі -20, у Вишгородському районі - 13, у Іванківському районі -2, у Макарівському районі - 12, у Миронівському - 3, в Кагарлицком районі - 29, Переяслав-Хмельницькому - 7, в Поліському районі - 2, у Рокитнянському - 2, в Ставищенському районі - 7, у Таращанському районі - 1, у Згурівському районі - 2, у Богуславської районі - 6, у Фастівському районі - 3, у Сквирський районі - 2, м. Біла Церква - 24, м. Бровари - 32, м. Бориспіль - 38, смт Бородянка - 3, м. Буча - 23, м. Березань - 1, м. Васильків - 18, смт Глеваха - 2, смт Володарка - 3, м. Вишгород - 16, м. Ірпінь - 30, м. Макарів -1, м. Фастів - 20, смт Ворзель - 4, смт Гостомель - 8, смт Коцюбинське - 10, смт Ставище - 1, м. Кагарлик - 33, м. Переяслав 7, смт Рокитне - 6, м. Богуслав - 2, м. Яготин - 2, смт Іванків - 2.

Одужали 168 осіб, у тому числі 16 дітей. За час пандемії померли 20 осіб. За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 3171 підозра на COVID-19. За останню добу отримано 43 повідомлень про підозру.

Як повідомляли Українські Новини, станом на ранок понеділка, 11 травня, в Україні зафіксовано вже 15 648 випадків інфікування коронавірусом.

За один день було проведено 7 938 досліджень на коронавирусную інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 175 досліджень або на 2,2% більше порівняно з попередньою добою.

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