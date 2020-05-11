В Ухані за добу зафіксували 5 випадків коронавірусу

У китайському місті Ухань (провінція Хубей), де жителі практично вийшли з карантину, а 6 травня відкрилися навчальні заклади, зафіксували 5 випадків коронавірусу в одному житловому комплексі. Про це передає Reuters.

Як повідомляє відомство, однією з хворих стала дружина 89-річного пацієнта, про якого стало відомо раніше.

"Всі останні підтверджені випадки були класифіковані як безсимптомні, люди, які дали позитивний результат на вірус, здатні заражати інших, але не мають клінічних ознак, таких як лихоманка", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що всі останні випадки раніше були класифіковані як безсимптомні, тобто люди, які дали позитивний результат на вірус і здатні заражати інших, але не мають клінічних ознак, таких як лихоманка.

За даними міського управління охорони здоров'я, в даний час ведеться моніторинг сотень безсимптомних випадків в Ухані.

Як повідомляли Українські Новини, Китай приховував справжня кількість хворих на COVID-19, щоб запастися ліками.

Крім того, Китай заявив, що готовий до міжнародного розслідування походження коронавірусу.