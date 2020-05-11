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11 травня 2020, понеділок, 13:25 6
Силові структури 2020-05-11T13:39:53+03:00
Українські Новини
У Збройних силах за минулу добу не виявили інфікування Covid-19

У Збройних силах за минулу добу не виявили інфікування Covid-19

Ирина Николенко
Збройні сили України, ЗСУ, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу
Збройні сили. Фото: Міноборони
Збройні сили. Фото: Міноборони

8 травня в Збройних силах України на коронавірусну інфекцію хворіли 33 військових, проте станом на 11 травня, ця кількість збільшилася до 41 військового. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Збройних сил, передають Українські Новини.

За минулу добу в армії не зафіксували нові випадки зараження Covid-19, проте загальна кількість інфікованих – 41 військовий.

"Станом на 07:00 11 травня у Збройних Силах України гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 41 людина. Всього за час пандемії одужали 54 людини, було 2 летальних випадки", – йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі Збройних сил України повідомили, що на ізоляції і самоізоляції зараз перебувають 314 військових.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 7 травня, у Збройних силах України захворіли ще 2 людини, загальна кількість інфікованих – 29 осіб.

Також у Збройних силах 6 травня зафіксували 1 новий випадок зараження Covid-19. За цей період одужали 49 осіб, зафіксовано 2 летальних випадки.

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