В ВСУ зарегистрировано 4 новых случаев заражения коронавирусом

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 33 человека, за прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"На 07:00 8 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 33 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 52 человека и есть 2 летальных случая", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 295 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 47 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19: 3 больных находятся в учреждениях здравоохранения - в Подольской городской больнице (Одесская область) - 1 военнослужащий, в Николаевском военном госпитале - 2 военнослужащих.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

В Киевской области - один работник Вооруженных сил лечится дома под наблюдением медицинской службы.

Его состояние удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Как сообщали Українськi Новини, 7 мая в Вооруженных силах было зарегистрировано 2 новых случая заболевания, 6 мая - 1 случай.

7 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 504 до 14 195, количество умерших от заболевания - на 21 человека до 361 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 0,6%, количество новых летальных случаев - увеличилось на 61,5%.