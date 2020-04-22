В условиях коронавируса Украина не можем позволить закрыть какие-либо медучреждения, - Шмыгаль о медреформе

В условиях коронавируса Украина не можем позволить себе закрыть какие-либо медучреждения в то время, как 15 медиков Киевской больницы №6 заболели коронавирусом, больница не принимает новых пациентов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию "РБК Украина", передают Українськi Новини.

"Касательно реформы. Мы пошли следующим путем. Первая часть реализована, и первичное звено работает довольно эффективно. То есть реформа в первичном звене себя оправдала. Вторичное звено с 1 апреля перешло во второй этап, и там есть ряд вопросов. А в условиях коронавируса мы не можем позволить себе эксперименты. Мы не можем позволить себе закрыть какие-либо медицинские учреждения", - сказал перемер.

При этом он отметил, что правительство не отменяет медреформу, но намерено во 2-м полугодии рассмотреть вопрос о ее модифицировании.

Шмыгаль также отметил, что еще ни одна медицинская система мира не преодолела такой вызов, как коронавирус.

"Мы видели, как легли все системы и в Европе, и в США при пиковом заболевании коронавирусом. Поэтому мы так ответственно относимся к карантинным мерам, и поэтому общество так хорошо понимает весь уровень ответственности. Не вопрос в реформе, вопрос в способности любой медицинской системы", - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале в Киеве медики выходили на акцию протеста против закрытия больниц.

Тем временем, в Киеве выбрали больницы "второй волны" для "коронавирусных" пациентов.

Также в Виннице закрыли на карантин роддом из-за заболевшей медсестры.