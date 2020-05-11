За добу в Києві 66 нових випадків коронавіруса: кількість хворих наближається до 2 тисяч

Кількість хворих коронавірусом у Києві 10 травня порівняно з попередньою добою збільшилася на 66 осіб до 1 871.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання коронавірусом, знову збільшилася. Ще на 66 осіб. Серед них 6 медиків. Сьогодні в столиці вже 1 871 підтверджений випадок захворювання COVID-19", - написав він.

Так, серед хворих 32 жінки у віці від 27 до 79 років і 2 дівчинки - 1 та 3 років.

Також захворіли 29 чоловіків від 28 до 84 років і 3 хлопчиків - 4, 12 та 16 років.

Він також зазначив, що в лікарні столиці госпіталізували 26 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції.

Мер зазначив, що найбільше випадків за минулу добу виявили в Оболонському районі - 13 осіб, Дарницькому - 12 і Деснянському - 8 підтверджених випадків.

"Можна не вірити в небезпеку та розповідати, що це, мовляв, міфи. Але ситуація справді непроста. Особливо напередодні дати, коли ми збираємося вводити ослаблення обмежувальних заходів. І якщо динаміка захворювання буде так рости, будь ослаблення будуть нелогічними і можуть призвести до інфекційного вибуху. І тоді доведеться вводити більш суворий карантин. Дотримуйтесь правил безпеки! Бережіть себе!" - додав Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, 10 травня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 416 до 15 648, кількість померлих від захворювання - на 17 осіб до 408 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 20%, кількість нових летальних випадків - збільшилася на 13,3%.

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.