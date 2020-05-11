В Україні найменша кількість захворівших на COVID-19 за 4 доби

За станом на ранок понеділка, 11 травня, в Україні зафіксовано вже 15 648 випадків інфікування коронавірусом. Вчора, 10 травня, таких випадків було 15 232. За добу виявлено 416 нових хворих. Про це повідомляє ЦОЗ Моз України в соцмережі. За даними ЦОЗ, станом на 09:00 11 травня в Україні 15 648 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 408 летальних, 3 288 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 416 нових випадків. Зараз коронавірусна хвороба виявлена в таких регіонах: Вінницька область - 553 випадку; Волинська область - 482 випадку; Дніпропетровська область - 731 випадок; Донецька область - 100 випадків; Житомирська область - 523 випадку; Закарпатська область - 730 випадків; Запорізька область - 329 випадків; Івано-Франківська область - 1126 випадків; Кіровоградська область - 420 випадків; р. Київ - 1871 випадок; Київська область - 1000 випадків; Львівська область - 798 випадків; Луганська область - 42 випадки; Миколаївська область - 223 випадку; Одеська область - 646 випадків; Полтавська область - 247 випадків; Рівненська область - 978 випадків; Сумська область - 154 випадку; Тернопільська область - 1018 випадків; Харківська область - 595 випадків; Херсонська область - 161 випадок; Хмельницька область - 178 випадків; Чернівецька область - 2324 випадку; Черкаська область - 342 випадку; Чернігівська область - 77 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 травня 2020 у Центр надійшло 529 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 39 792 повідомлення про підозру на Covid-19. Як повідомляли Українські Новини, за один день було проведено 7 938 досліджень на коронавирусную інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 175 досліджень або на 2,2% більше порівняно з попередньою добою. Дніпропетровська, Київська і Херсонська області не надали звіт з виплати 300%-ної надбавки лікарям. Тим часом, станом на ранок 10 травня, в Україні підтверджено 522 нових випадку за добу.