підписатися на розсилку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
11 травня 2020, понеділок, 10:18 5
Політика 2020-05-11T11:00:01+03:00
Українські Новини
В Україні найменша кількість захворівших на COVID-19 за 4 доби

В Україні найменша кількість захворівших на COVID-19 за 4 доби

Ольга Фандорина
Коронавірус, коронавірус в Україні, статистика коронавірусу, Захворюваність на коронавірус
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

За станом на ранок понеділка, 11 травня, в Україні зафіксовано вже 15 648 випадків інфікування коронавірусом. Вчора, 10 травня, таких випадків було 15 232. За добу виявлено 416 нових хворих.

Про це повідомляє ЦОЗ Моз України в соцмережі.

За даними ЦОЗ, станом на 09:00 11 травня в Україні 15 648 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 408 летальних, 3 288 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 416 нових випадків.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена в таких регіонах:

Вінницька область - 553 випадку;

Волинська область - 482 випадку;

Дніпропетровська область - 731 випадок;

Донецька область - 100 випадків;

Житомирська область - 523 випадку;

Закарпатська область - 730 випадків;

Запорізька область - 329 випадків;

Івано-Франківська область - 1126 випадків;

Кіровоградська область - 420 випадків;

р. Київ - 1871 випадок;

Київська область - 1000 випадків;

Львівська область - 798 випадків;

Луганська область - 42 випадки;

Миколаївська область - 223 випадку;

Одеська область - 646 випадків;

Полтавська область - 247 випадків;

Рівненська область - 978 випадків;

Сумська область - 154 випадку;

Тернопільська область - 1018 випадків;

Харківська область - 595 випадків;

Херсонська область - 161 випадок;

Хмельницька область - 178 випадків;

Чернівецька область - 2324 випадку;

Черкаська область - 342 випадку;

Чернігівська область - 77 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 травня 2020 у Центр надійшло 529 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 39 792 повідомлення про підозру на Covid-19.

Дані по Covid-19 в Україні на 11 травня

Як повідомляли Українські Новини, за один день було проведено 7 938 досліджень на коронавирусную інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 175 досліджень або на 2,2% більше порівняно з попередньою добою.

Дніпропетровська, Київська і Херсонська області не надали звіт з виплати 300%-ної надбавки лікарям.

Тим часом, станом на ранок 10 травня, в Україні підтверджено 522 нових випадку за добу.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні статистика коронавірусу Захворюваність на коронавірус

У Києві після зростання знизилася кількість нових ...
Виїзд українців за кордон обмежено тільки літаками...
Зростання кількості нових випадків COVID-19 в Укра...
Коронавірус в світі йде на спад. За добу діагносту...
В Україні найменша кількість захворівших на COVID-19 за 4 доби
Сьогодні у Львові відкриються парки, сквери, спортмайданчики та промислові магазини
Новини
300%-ву надбавку медикам в повному обсязі виплатили тільки в Полтавській області 11:12
В Україні найменша кількість захворівших на COVID-19 за 4 доби 10:18
Фірма з США відкупилася від Тимошенко 11 млн доларів, щоб уникнути позову, − ЗМІ 09:37
З сьогоднішнього дня в Київській області відкриваються кафе "на винос" і непродовольчі магазини 08:52
Сьогодні у Львові відкриються парки, сквери, спортмайданчики та промислові магазини 08:32
більше новин
Цього персонажа знаємо особисто, - одеські фанати відмовилися підтримати Стерненка 17:56
"Автострада": в разі перемоги в тендерах найближчим часом дороги на Житомирщині стануть європейської якості 17:17
У Луганській області наростають протести підприємців 15:29
Укравтодорівский інститут ДерждорНДІ підписав атестацію покинутому заводу для протекції в тендері компанії "Автострада", - ЗМІ 11:00
Зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні продовжилося. За добу 522 хворих 10:27 Інфографіка
більше новин
Україна забороняє виїзд своїх громадян без дозволу МЗС, - посольство Великобританії 12:00
Сьогодні 60-й день карантину. До встановленого Кабміном терміну його закінчення залишилося 12 днів 08:16 Інфографіка
У Луганській області наростають протести підприємців 15:29
Берлін 9 травня. Фото: @RegBerlin
У Берліні на Бранденбурзьких воротах з'явилося українське слово "дякую" 23:45
У Київській області за добу зафіксували 24 випадки коронавірусу. Дані по районах 14:23
більше новин
Одна з областей відмовилася послаблювати карантин 11 травня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok