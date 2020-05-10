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10 травня 2020, неділя, 22:22 6
Силові структури 2020-05-11T00:00:02+03:00
Українські Новини
Бойовики обстріляли з гранатометів житлові будинки в Луганській області

Бойовики обстріляли з гранатометів житлові будинки в Луганській області

Надежда Комендантова
ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС
Обстріл приватних будинків. Фото: ООС
Обстріл приватних будинків. Фото: ООС

В той час, що бойовики влаштували провокації на Донбасі і понесли втрати, Бойовики 9 травня обстріляли 2 приватних будинки в Трехізбенці Луганської області, місцеві жителі не постраждали.

Про це йдеться в повідомленні операції Об'єднаних сил (ООС) в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли околиці населеного пункту Трьохізбенка... Так, вчора, 9 травня, близько 21:00 в результаті ворожого вогню були пошкоджені два приватних будинки з господарськими приміщеннями. На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, бойовики застосовували автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети.

Наголошується, що оскільки обстріл бойовиків несли пряму загрозу життю і здоров'ю як військовослужбовців, так і цивільних осіб, підрозділу Об'єднаних сил відкривали у відповідь вогонь.

Обстріл приватних будинків. Фото: ООСОбстріл приватних будинків. Фото: ООС

"Такі зухвалі і злочинні дії збройних формувань РФ в черговий раз свідчать про їх зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту на сході України і підтверджують відверте ігнорування ними міжнародного гуманітарного права", - наголошується в повідомленні прес-центру ООС.

Як повідомляли Українські Новини, 9 травня бойовики 17 раз обстріляли позиції сил ООС 9, втрат немає.

Штаб Операції об'єднаних сил опублікував відеодоказ вбивства українського військового сержанта Володимира Федченко російським снайпером на Донбасі.

Раніше на Донбасі бойовики влаштували провокації і позбулися двох "бійців".

 

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