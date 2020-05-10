Літня спека: прогноз погоди в Україні на понеділок

В той час, як у неділю в Україні потепліло місцями до спеки, розпочнеться тиждень з ще більш різкого потепління. 11 травня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, вдень +25...+27 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / з, вдень місцями пориви 15-20 м / с, температура повітря вночі +6..+11, вдень +23..+28.

У Карпатах без опадів, температура повітря вночі +4..+9, вдень +16..+21.

У Моршині без опадів, температура повітря вночі +10..+12, вдень +25..+27.

У Трускавці без опадів, температура повітря вночі +10..+12, вдень +25..+27.

У Сваляві без опадів, температура повітря вночі +9..+11, вдень +26..+28.

На півночі мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +5..+11, вдень +22..+28.

У центрі мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +6..+11, вдень +23..+29.

На сході мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +5..+10, вдень +18..+23.

На півдні мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / з, вдень місцями пориви 15-20 м / с, температура повітря вночі +7..+12, вдень +22..+27.

У Криму - мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +7..+12, вдень +21..+26.

У ялті без опадів, температура вночі +9..+11, вдень +23..+25.

8 травня в 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила 12-18 °; в Дніпрі біля Києва 13 °.

Прогноз погоди в Україні 11 травня від Укргідрометцентру.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики попередили про аномальну погоду в травні. На початку травня пройдуть дощі, але через кілька днів розпочнеться спека.

Крім того, у Києві за три дні випала місячна норма опадів. Після двох посушливих місяців весни початок травня видався багатим на зливи.

Тим часом, за словами синоптиків, часті холодні періоди будуть змінювати рідкісні потепління не тільки в травні 2020, а й протягом усіх літніх місяців.