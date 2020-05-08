подписаться на рассылку
26.7 27.05
28.7 29.3
˟
08 мая 2020, пятница, 06:00 1292 Инфографика
Lifestyle 2020-05-08T06:00:01+03:00
Українські Новини
В понедельник в Украину придет жара до +30 градусов

В понедельник в Украину придет жара до +30 градусов

Валерия Драгомирова
Погода, Жара, Прогноз погоды, тепло, погода в мае
Тепло. Фото: Портал Акцент
Тепло. Фото: Портал Акцент

Несмотря на то, что всю неделю в Украине шли дожди, а местами снег и град, в понедельник, 11 мая, во многих городах страны ожидается тепло до +30 градусов.


Об этом свидетельствуют данные weather.com.

По данным сайта, теплее всего будет в Черновцах. Там ожидается температура до +29 и без осадков.

В Ивано-Франковске температура воздуха будет до +27.

Тепло до +26 градусов ожидается в Киеве, Львове, Хмельницком.  

По-летнему тепло будет и в Виннице, Житомире, Днипре и Черкассах. Температура воздуха до +25.

До +24 градусов тепла будет в Харькове и Полтаве.

Погода в Киеве 7-21 мая. Инфографика: meteoprogПогода в Киеве 7-21 мая. Инфографика: meteoprog


Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара. 

Кроме того, в Киеве за три дня выпала месячная норма осадков. После двух засушливых месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни. 

Тем временем, климатолог дала прогноз на десятилетие с адской жарой с ураганами и засухами.  А Наталка Диденко прогнозирует аномальную погоду до конца недели с грозами, градом, шквалами и похолодание.


Больше новостей о: Погода Жара Прогноз погоды тепло погода в мае

От - 6 до + 20 градусов. Синоптик предупредила о г...
Непогода схлестнется с жарой: синоптики дали прогн...
Мокрый снег, дожди и порывы ветра до 20 м/с: украи...
Тепло до +22, а потом похолодание. Синоптик прогно...
Зеленский назначил Саакашвили главой исполкома Нацсовета реформ
В Украине возобновили работу 562 продовольственных рынка, - Госпродпотребслужба
Новости
15 услуг для граждан и бизнеса. Какие данные можно получить в приложении "Дія" в мае 06:10
Раздача гуманитарной помощи в Карачи (Пакистан) Фото npr.org
3 миллиона пакистанских семей полагаются на внешнюю помощь в условиях карантина COVID-19 (социсследование) 06:01 Фото
Возобновят работу кафе, психологи и музеи: что изменится с 11 мая 05:50 Документ
Индексация пенсий в Украине: когда, кому и на сколько повысят выплаты в 2020 05:50
Перед длинными выходными гривна выросла в цене: курс валют 05:00
больше новостей
Мокрый снег, похолодание и сильные дожди с ветрами. Прогноз погоды на 7 мая 21:00
Населению повышают тариф за электричество, а атомные станции переводят на майнинг криптовалюты 07:00 Новости дня
Доллар готовится к скачку: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 06:30
Гривна резко подскочила. Курсы валют на сегодня 05:30
Ослабление карантина: с 11 мая музеи откроют без посетителей, библиотеки работать не будут 20:00
больше новостей
Населению повышают тариф за электричество, а атомные станции переводят на майнинг криптовалюты 07:00 Новости дня
США обвинили Россию в распространении фейков о лаборатории Украины, где хранятся возбудители болезней 21:28
Разумков и Стефанчук в апреле получили по 89,2 тысячи гривен зарплаты и "депутатских" 15:23 Документ
В Запорожье суд постановил, что огород – не общественное место. Маску можно не надевать 06:11
Врачам больницы скорой помощи в Киеве вполовину убавили зарплату 17:31
больше новостей
Маски можно снимать, только когда ешь. Как будут работать летние площадки после смягчения карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok