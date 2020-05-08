В понедельник в Украину придет жара до +30 градусов

Несмотря на то, что всю неделю в Украине шли дожди, а местами снег и град, в понедельник, 11 мая, во многих городах страны ожидается тепло до +30 градусов.



Об этом свидетельствуют данные weather.com.



По данным сайта, теплее всего будет в Черновцах. Там ожидается температура до +29 и без осадков.



В Ивано-Франковске температура воздуха будет до +27.



Тепло до +26 градусов ожидается в Киеве, Львове, Хмельницком.



По-летнему тепло будет и в Виннице, Житомире, Днипре и Черкассах. Температура воздуха до +25.



До +24 градусов тепла будет в Харькове и Полтаве.

Погода в Киеве 7-21 мая. Инфографика: meteoprog



Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара.



Кроме того, в Киеве за три дня выпала месячная норма осадков. После двух засушливых месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни.



Тем временем, климатолог дала прогноз на десятилетие с адской жарой с ураганами и засухами. А Наталка Диденко прогнозирует аномальную погоду до конца недели с грозами, градом, шквалами и похолодание.





