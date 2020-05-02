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02 мая 2020, суббота, 05:50 591 Инфографика
Жизнь 2020-05-02T05:50:01+03:00
Українські Новини
Лето-2020 в Украине будет аномально холодным: синоптик дал пугающий прогноз

Лето-2020 в Украине будет аномально холодным: синоптик дал пугающий прогноз

Надежда Комендантова
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Лето. Фото: pixabay
Лето. Фото: pixabay

В то время, как в мае синоптики прогнозируют аномальный холод, заморозки, жару и засуху, после аномально теплой зимы пришла холодная весна, а за ней последует неожиданно холодное лето. Такой прогноз погоды в Украине летом-2020 дал кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич, пишет Обозреватель. 

По данным Игоря Кибальчича, частые холодные периоды будут сменять редкие потепления не только в мае 2020, но и в течение всех летних месяцев.

Несмотря на то, что большинство украинских метеорологов прогнозировали после аномальной теплой и бесснежной зимы жаркую и засушливую весну, их погодные предположения не сбылись. Весна 2020 в Украине выдалась холодной и умеренно дождливой. То же самое ожидает украинцев и на протяжении всего лета, уверен синоптик из Харькова.

По словам Кибальчича, зима 2019-2020 была очень теплой по одной простой причине, все холодные потоки воздуха, которые в былые годы приносили нам снега и морозы, были зажаты в арктическом регионе. Однако с приходом весны, эти поток начали все активнее распространяться по планете, что и стало причиной холодного марта и апреля. Таким же будет и май, утверждает метеоролог.

Более того, грядущее лето также окажется аномально холодным по сравнению с предыдущими годами. Как рассказал синоптик, теплые деньки и даже жаркие будут, но слишком высоких температурных показателей ждать не стоит. Кроме того, в течение лета часто будут наступать периоды похолодания с дождями и грозами.

Прогноз погоды в Украине на лето-2020 от народного синоптика. Прогноз погоды в Украине на лето-2020 от народного синоптика.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

Также в Украину идет рекордная жара с сильными грозами: синоптик предупредила о погодных аномалиях.

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