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10 травня 2020, неділя, 09:53 18
Силові структури 2020-05-10T11:00:01+03:00
Українські Новини
Бойовики влаштували провокації на Донбасі і зазнали втрат

Бойовики влаштували провокації на Донбасі і зазнали втрат

Надежда Комендантова
ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Втрати в зоні ООС
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано

В той час, як в День пам'яті і примирення 4 військових були поранені на Донбасі, бойовики 17 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 9 травня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться в повідомленні ОНС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120-мм і 82-мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Злочинні дії російських окупантів безкарними не залишилися - вогнем зі штатного озброєння українські воїни рішуче придушила ворожу активність", - йдеться в ньому.

Втрат серед українських військових в результаті ворожого обстрілу не було.

Військовослужбовці Об'єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, своєчасно реагували на ворожі провокації і прицільним вогнем по позиціях супротивника придушили його збройну активність.

За даними розвідки, 9 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта і ще чотирьох поранили.

З початку поточної доби російські окупанти 2 рази відкривали вогонь по околицях Авдіївки, застосувавши 82 мм міномет, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Захисників Горіхово збройні формування РФ обстріляли з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання коронавирусной інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, штаб Операції об'єднаних сил опублікував відеодоказ вбивства українського військового сержанта Володимира Федченко російським снайпером на Донбасі.

Раніше на Донбасі бойовики влаштували провокації і позбулися двох "бійців".

 

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