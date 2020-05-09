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09 травня 2020, субота, 19:39 22
Силові структури 2020-05-09T21:30:02+03:00
Українські Новини
9 травня поліція відкрила чотири кримінальних проваждення і склала 20 адмінпротоколів

9 травня поліція відкрила чотири кримінальних проваждення і склала 20 адмінпротоколів

Елена Новикова
Карантин, Кримінальне провадження, Нацполіція, День Перемоги, 9 травня, Карантин в Україні, Порушення карантину
Поліцейські. Фото: Нацполиция
Поліцейські. Фото: Нацполиция

Національна поліція, яка 9 травня працювала в посиленому режимі, повідомляє, що в цей день на території України відбулося 495 заходів за участю майже 9000 чоловік.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції, передають Українські Новини.

В органи поліції надійшло понад 90 повідомлень про можливі порушення.

За результатами їх відпрацювання відкрито чотири кримінальні провадження та складено 20 адміністративних протоколів.

"Поліцейські в цілому забезпечили охорону громадського порядку та дотримання карантинних вимог на заходах. Робота кожного правоохоронця була спрямована на роз'яснення норм законодавства та необхідність дотримання певних обмежень. Втім, без порушень не обійшлося. Тому в цілому, за результатами відпрацювань повідомлень, поліцейські відкрили чотири кримінальні провадження і склали 20 адміністративних протоколів", - повідомив глава Нацполиции Ігор Клименко.

За його словами, дві кримінальні провадження за ст. 436-1 (виготовлення, розповсюдження комуністичної, і нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України розслідуються в Сумській і Луганській областях.

Ще дві кримінальні провадження за ст 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України - в Донецькій області і в Києві.

Зокрема, в Сумській та Луганській областях встановлено факт використання забороненої символіки.

В Донецькій області пошкоджено автомобілі учасників автопробігу.

А в столиці розпочато кримінальне провадження за фактом нанесення у Дарницькому районі тілесних ушкоджень чоловіку, який мав при собі шарф з символікою однієї з політичних партій.

Глава Нацполиции зазначив, що з 20 складених адміністративних протоколів велика частина стосувалася використання під час заходів георгіївської стрічки або порушень правил карантину.

Як повідомляли Українські Новини, поліція очікувала 9 травня 290 заходів з покладанням квітів і 50 автопробігів 9 травня.

Крім того, у Києві неподалік від Арсенальної поліція затримала молодиків з ножами і газовими балончиками.

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