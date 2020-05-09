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09 травня 2020, субота, 14:23 6
Суспільство 2020-05-09T14:30:01+03:00
Українські Новини
У Київській області за добу зафіксували 24 випадки коронавірусу. Дані по районах

У Київській області за добу зафіксували 24 випадки коронавірусу. Дані по районах

Елена Новикова
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Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як у Києві зафіксували вже 1 771 випадків зараження коронавірусом, у Київській області станом на 10:00 9 травня зареєстровано 959 випадків захворювання COVID-19, з них у 88 дітей і 135 медичних працівників. За останню добу виявлено 24 нових випадки.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації.

Лабораторно підтверджені випадки виявлено:

В Обухівському районі - 172 випадки (м. Обухів - 77, смт Козин - 22, м. Українка - 29, с. Нещарів - 10, с. Таценки - 8, с. Романків - 4, с. Червоне-1 - 2, с. Деремезна - 2, с. Григорівка - 4, с. Червона Слобідка - 2, с. Германівка - 2, с. Матяшівка - 2, с. Перше Травня - 1, с. Халеп'я 1, с. Трипілля - 1, с. Жуківці - 3, с. Гусачевка - 1, с. Долина - 1).

У Києво-Святошинському районі - 317 випадків (р. Вишневе - 157, с. С. Борщагівка - 35, с. Крюковщина - 22, с. Боярка - 19 с. П. Борщагівка - 25 с. Лісники - 5 , с. Гатне - 6, с. Святопетривське - 11 с. Дмитрівка - 5, с. Білогородка - 6, с. Тарасівка - 7, с. Чайки - 3, с. Нове - 1, с. Кременище - 1, с. Капітанівка - 1, с. Гнатівка - 1, с. Юр'ївка - 2, с. Гореничі - 1, с. Ходосівка - 1, с. Круглик - 1, с. Мих. Рубежівка - 1, с. Личанка - 2, с. Віта Поштова - 1, с. Мироцьке - 2, с. Чабани - 1)

У Баришівському районі - 7 випадків, у Білоцерківському районі - 7 випадків, в Бориспільському районі - 27 випадків , в Броварському районі - 46 випадків, в Бородянському районі - 7 випадків, у Васильківському районі - 20 випадків, у Вишгородському районі - 12 випадків, у Іванківському районі - 2 випадки, в Макарівському районі - 12 випадків, у Миронівському районі - 3 випадки, у Кагарлицком районі - 24 випадки, в Переяслав-Хмельницькому районі - 7 випадків, у Поліському районі - 1 випадок, в Рокитнянському районі - 2 випадок, у Ставищенському районі - 7 випадків, у Таращанському районі - 1 випадок, в Згурівському районі - 2 випадки, в Богуславському районі - 5 випадків, у Фастівському районі - 3 випадки, у Сквирському р-н - 2 випадки, в р. Біла Церква - 23 випадки, у р. Бровари - 29 випадків, у р. Бориспіль - 37 випадків, смт Бородянка - 3 випадки, у р. Буча - 21 випадок, в р. Березань - 1 випадок, в р. Васильків - 18 випадків, в смт Глеваха - 2 випадки, в смт Володарка - 3 випадки, у р. Вишгород - 15 випадків, в р. Ірпінь - 27 випадків, в р. Макарів -1 випадок, в р. Фастів - 20 випадків, у смт Ворзель - 4 випадки, в смт Гостомель - 8 випадків, у смт Коцюбинське - 9 випадків, в смт Ставище - 1 випадок, в р. Кагарлик - 33 випадки, в р. Переяслав - 7 випадків, у смт Рокитне - 6 випадків, в р. Богуслав - 2 випадки, в р. Яготин - 2 випадки та в смт Іванків - 1 випадок.

На стаціонарному лікуванні - 178 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 781 чоловік. Одужали 117 осіб, у тому числі 6 дітей. За весь час пандемії померло - 20 чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, у суботу, 8 травня, кількість виявлених випадків захворювання COVID-19 в Україні збільшилася на 515 до 14 710.

Крім того, за один день було проведено 7 938 досліджень на коронавирусную інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

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