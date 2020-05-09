підписатися на розсилку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
09 травня 2020, субота, 11:52 7
Суспільство 2020-05-09T13:00:01+03:00
Українські Новини
У Києві знову збільшилася кількість нових випадків зараження COVID-19

У Києві знову збільшилася кількість нових випадків зараження COVID-19

Кира Молчанова
Віталій Кличко, Київ, КМДА, коронавірус в Києві
Коронавірус. Залишайся вдома. Фото: Pixabay
Коронавірус. Залишайся вдома. Фото: Pixabay

Кількість випадків коронавірусу у Києві зросла до 1771, в той час як всього в Україні 14 710 випадків захворювання. За добу було зафіксовано 50 нових випадків. Серед них 12 медиків. Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на приесс-службу Київської міської державної адміністрації.

Також за добу сталося 2 летальних випадки. Всього за весь час померло 34 людини.

Серед нових хворих:

  • 21 жінка у віці від 34 до 76 років
  • 26 чоловіків у віці від 17 до 79 років
  • 1 дівчинка у віці 7 років і 2 хлопця у віці 17 років.

22 з них госпіталізовані. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 7 осіб. Всього коронавірус подолали 134 жителя столиці.

Коронавірус в Києві 9 травня. Фото: прес-служба КМДАКоронавірус в Києві 9 травня. Фото: прес-служба КМДА

Як повідомляли Українські Новини, за один день було проведено 7 938 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 175 досліджень або на 2,2% більше порівняно з попередньою добою.

Дніпропетровська, Київська і Херсонська області не надали звіт з виплати 300%-ної надбавки лікарям.

Більше новин про: Віталій Кличко Київ КМДА коронавірус в Києві

У Києві збільшиться кількість громадського транспо...
У Києві почнуть відключати гарячу воду через гідра...
У ЗМІ з'явився аудіозапис, як Комарницький під заг...
В Києві після падіння кількість нових випадків кор...
В Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Після короткого спаду в Україні знову зросла кількість нових випадків COVID-19 до 515 за добу
Новини
У Києві знову збільшилася кількість нових випадків зараження COVID-19 11:52
Дніпропетровська, Київська і Херсонська області не розповіли, виплатили вони надбавку лікарям, — Степанов 11:35
За один день в Україні провели більше 8 тисяч тестів на СOVID-19 10:45
Після короткого спаду в Україні знову зросла кількість нових випадків COVID-19 до 515 за добу 09:56
Зеленський в Закарпатській області. Фото: прес-служба Офісу Президента
Зеленський на Закарпатті вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні 09:33
більше новин
Від 2 до 50 тисяч гривень: скільки отримали народні депутати за квітень 07:15 Документ
Майже сотня депутатів Ради не отримали виплати в березні за депутатські повноваження 06:40 Документ
Кількість хворих COVID-19 у світі наближається до чотирьох мільйонів 08:45
Роздача гуманітарної допомоги в Карачі (Пакистан) Фото npr.org
3 мільйони пакистанських сімей покладаються на зовнішню допомогу в умовах карантину COVID-19 (соцдослідження) 06:01 Фото
Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті і примирення 08:28
більше новин
Для українських заробітчан планують організувати безкоштовні чартерні рейси в Польщу 16:15
Офіційний Берлін заявив про однозначну відповідальність Німеччини за розв'язання війни 11:59
Разумков і Стефанчук в квітні отримали по 89,2 тисячі гривень зарплати і "депутатських" 15:26
Коронавірус може перетворитися в проблему десятиліття з голодом і тероризмом, - ООН 16:41
Росія поширює фейки про розробку вірусів в лабораторіях України, Грузії та Вірменії, - Держдеп 21:24
більше новин
У світі вже більше 4 млн заражених COVID-19
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok