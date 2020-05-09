У Києві знову збільшилася кількість нових випадків зараження COVID-19

Кількість випадків коронавірусу у Києві зросла до 1771, в той час як всього в Україні 14 710 випадків захворювання. За добу було зафіксовано 50 нових випадків. Серед них 12 медиків. Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на приесс-службу Київської міської державної адміністрації.

Також за добу сталося 2 летальних випадки. Всього за весь час померло 34 людини.

Серед нових хворих:

21 жінка у віці від 34 до 76 років

26 чоловіків у віці від 17 до 79 років

1 дівчинка у віці 7 років і 2 хлопця у віці 17 років.

22 з них госпіталізовані. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 7 осіб. Всього коронавірус подолали 134 жителя столиці.

Коронавірус в Києві 9 травня. Фото: прес-служба КМДА

Як повідомляли Українські Новини, за один день було проведено 7 938 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 175 досліджень або на 2,2% більше порівняно з попередньою добою.

Дніпропетровська, Київська і Херсонська області не надали звіт з виплати 300%-ної надбавки лікарям.