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09 травня 2020, субота, 09:22 12
Суспільство 2020-05-09T11:45:01+03:00
Українські Новини
Незважаючи на карантин, поліція очікує 290 заходів з покладанням квітів та 50 автопробігів 9 травня

Незважаючи на карантин, поліція очікує 290 заходів з покладанням квітів та 50 автопробігів 9 травня

Кира Молчанова
Національна поліція України, День Перемоги, 9 травня, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, День перемоги над нацизмом
День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Фото: Офіс Президента
День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Фото: Офіс Президента

Поліція очікує 290 заходів з покладанням квітів та 50 автопробігів 9 травня, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

Всього 9 травня на території держави заплановано проведення 340 заходів.

"9 травня очікується близько 290 заходів з покладанням квітів та 50 автопробігів. Публічну безпеку і порядок під час зазначених заходів будуть забезпечувати понад 6,9 тисячі поліцейських і понад 1,4 тисячі військовослужбовців Національної гвардії України", — сказано в повідомленні.

Згідно йому, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий зазначив необхідність повної взаємодії всіх підрозділів Національної поліції, Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій, задіяних у забезпеченні безпеки під час зазначених заходів.

Перший заступник міністра також підкреслив, що керівники підрозділів повинні контролювати ситуацію і при необхідності негайно приймати відповідні рішення.

8 травня на території держави заплановано проведення 253 заходів за участю майже 1,3 тисячі громадян.

Публічну безпеку і порядок забезпечували понад 3,5 тис. поліцейських і 300 військовослужбовців Нацгвардії.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський в День пам'яті і примирення в Луганській області на кордоні з Росією вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

Крім того, Президент України закликав не забувати про наслідки ненависті, агресії та ідеології панування нації, а також про подвиг предків для того, щоб українці могли жити в сучасному світі.

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