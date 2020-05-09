У світі вже більше 4 млн заражених COVID-19

На ранок 9 травня загальна кількість заражених коронавірусом зростає становить 4 013 896 осіб. З них 276 235 померли, а 1 385 412 одужали. Про це йдеться в даних, зведених на сайті Worldometers.

Більше всього хворих в США. За добу там виявлено 29 162, всього — 1 321 785. Померло в країні від коронавіруса 78 615 людини, 1 687 за останню добу.

В Бразилії виявили 10 199 випадків, всього — 145 892. Померло — 9992 людини, 804 за минулу добу.

У Великобританії виявили 4649 випадків, всього — 211 364. Померло — 31 241, 626 за останню добу.

По загальному числу хворих як і раніше домінують США, Іспанія, де 260 117 чоловік заразився і 26 299 летальних випадків, Італія, де 217 185 чоловік заразився і 30 201 летальних випадків і Росія, де 187 859 чоловік заразився і 1 723 чоловік помер.

У Китаї повідомляють тільки про один новий випадок зараження.

Також опублікована карта поширення коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, офіційний Китай відкинув звинувачення в приховуванні походження вірусу і погодився розслідувати початок епідемії.

Італія стала другою країною Європи, де від COVID-19 загинули понад 30 тисяч людей. Першою була Великобританія.