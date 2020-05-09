В Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Вчора в Україні відзначали День пам'яті і примирення. Сьогодні — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Пізно ввечері 8 травня 1945 року часу в берлінському центрі представники нацистської Німеччини, союзники і СРСР підписали Акт про капітуляцію Німеччини. У Москві в цей час було вже 9 травня. Відтоді свято стали відзначати саме в цей день.

У другій світовій війні загинуло від 8 до 10 мільйонів українців. Символом пам'ятних заходів в їх честь став квітка маку. Це поширена польова квітка, яка часто росла на полях битв, і одночасно символ кривавого сліду від кулі.

Як державне свято цей день був встановлений після прийняття 9 квітня 2015 року Верховною Радою України закону № 2539 "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років". Але в цьому році через пандемію коронавірусу масових заходів у цей день не буде.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський в День пам'яті і примирення в Луганській області на кордоні з Росією вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

Крім того, Президент України закликав не забувати про наслідки ненависті, агресії та ідеології панування нації, а також про подвиг предків для того, щоб українці могли жити в сучасному світі.