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08 травня 2020, пʼятниця, 20:00 5
Силові структури 2020-05-08T20:30:02+03:00
Українські Новини
Загострення на Донбасі: бойовики поранили трьох українських військових

Загострення на Донбасі: бойовики поранили трьох українських військових

Надежда Комендантова
ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Втрати в зоні ООС
Обстріл. Фото: Міноборони України
Обстріл. Фото: Міноборони України

Після того, як бойовики поранили шістьох українських військових і втратили 12 "бійців", окупанти 5 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 8 травня, 3 українських військовослужбовців поранені.

Про це йдеться в повідомленні ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120-мм і 82-мм, а також гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю", - йдеться в ньому.

Українські захисники для припинення обстрілу ворожих використовували чергові вогневі засоби.

Обстріли велися в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" неподалік Широкіного, Мар'їнки, Авдіївки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" обстріл велися у Орєхова і Кримського.

Внаслідок обстрілу ворожих троє військовослужбовців ООС отримали поранення.

На всі зухвалі обстріл російських найманців наші воїни відповіли прицільним вогнем з наявних вогневих засобів з опорних пунктів противника.

Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 режим "Тиша" дотримувався.

Випадків захворювання коронавирусной інфекції серед особового складу ООВ не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі українські військові знищили двох бойовиків, ще трьох поранили.

Раніше на Донбасі бойовики влаштували провокації і позбулися двох "бійців".

Тим часом, штаб ООС оприлюднив відео вбивства українського воїна російським снайпером.

 

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