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  • На Донбассе украинские военные уничтожили двоих боевиков, еще троих ранили
07 мая 2020, четверг, 08:30 95
Политика 2020-05-07T10:00:03+03:00
Українські Новини
На Донбассе украинские военные уничтожили двоих боевиков, еще троих ранили

На Донбассе украинские военные уничтожили двоих боевиков, еще троих ранили

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вчера, 6 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один украинский военный. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Ночью противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наших военнослужащих у Авдеевки, а вечером применил здесь подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники из станковых противотанковых гранатометов вели огонь по нашим защитникам недалеко от населенного пункта Попасная.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения … По данным разведки, 6 мая украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще троих ранили", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики устроили провокации и лишились двоих "бойцов".

Ранее на Донбассе боевики применили запрещенное оружие и ранили четверых бойцов ВСУ.

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