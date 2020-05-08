Обострение на Донбассе. Боевики ранили шестерых украинских военных и лишились 12 "бойцов"

Боевики 21 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 7 мая, 6 украинских военнослужащих ранены.

Об этом говорится в сообщении ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"За минувшие сутки вооруженные формирования российской федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь по украинским позициям вблизи Марьинки, Старогнатовки, Широкино, Новоселовки Второй, Авдеевки, Тарамчука, Песков и Невельского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции вблизи Новотошковского, Орехово и Крымского.

Вследствие вражеских обстрелов 6 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Подразделения ООС ответили из штатного вооружения.

"Благодаря меткости украинских военнослужащих из состава Объединенных сил враг был вынужден прекратить свои преступные действия. По данным разведки, 7 мая украинские военнослужащие уничтожили 7 российских оккупантов и еще 5 ранили. Кроме этого наши воины уничтожили военный грузовик противника", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток боевики обстреляли Орехово.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе украинские военные уничтожили двоих боевиков, еще троих ранили.

Ранее на Донбассе боевики устроили провокации и лишились двоих "бойцов".