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25 апреля 2020, суббота, 23:19 194
Мир 2020-04-25T23:19:37+03:00
Українські Новини
Путин и Трамп сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе

Путин и Трамп сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе

Надежда Комендантова
Кремль, Эльба, Заявление, Дональд Трапм, Владимир Путин
Путин и Трамп. Фото: Пресс-служба Кремля
Путин и Трамп. Фото: Пресс-служба Кремля

В то время, как стало известно, что парада в Москве 9 мая не будет, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трампы сделали совместное заявление, посвященное 75-й годовщине встречи советских и американских солдат на реке Эльбе во время Второй мировой войны.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

"25 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня исторической встречи советских и американских солдат, которые пожали друг другу руки на поврежденном мосту через реку Эльба. Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что встреча на Эльбе – кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года.

"Эта совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий. Мы также отмечаем вклад миллионов мужчин и женщин, которые на трудовом фронте произвели огромное количество военной продукции, предназначенной для использования по всему миру. Работники и предприятия тыла сыграли ключевую роль в обеспечении союзных сил средствами, необходимыми для победы", - отмечается на сайте президента РФ.

Согласно сообщению, "дух Эльбы" является примером того, как США и Россия могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели. "Давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века, мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт", - утверждают в Кремле.

Ранее Трамп призвал Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти. Путин согласился.

После того, как мир облетела новость, что диктатор и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын перенес тяжелую операцию на сердечно-сосудистой системе, и у него серьезные проблемы со здоровьем согласно слухам, Ким Чен Ын умер.

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