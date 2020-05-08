Прем'єр-міністру Шмыгалю за квітень нарахували 47 тис. гривень

Заробітна плата прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який раніше заявив, що пік коронавірусу в Україні закінчиться 9-11 травня, за квітень склала 47,2 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Шмигалю в квітні, становила 47 230 гривень, посадовий оклад - 53 412 гривень, на відрядження - 2 889 гривень, при цьому відповідно до обмеження за розміром зарплати чиновників законом "Про державний бюджет України на 2020 рік" від посадового окладу відраховано 9 072 гривні.



Сума утриманих податків становила 9 209 гривень.



Фактична сума, отримана Шмигалем, становила 38 020 гривень.





Зарплата Дениса Шмигаля

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і призначила новим прем'єр-міністром віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

Шмигаль задекларував 3,39 млн гривень зарплати за 2019 рік.

Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній та членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).