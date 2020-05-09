ТОП-10 книг: як привітати маму з Днем матері

Що подарувати на День матері. Фото: pixabay

Що подарувати на День матері. Фото: pixabay

Цього року День матері припадає на неділю 10 травня, тому зараз є чудова нагода придбати подарунок для найріднішої людини. Українські Новини зібрали ТОП-10 книг, які можна подарувати матері.

У день матері хочеться вразити рідну людину і подарувати те, що запам'ятається надовго. Якщо ще не знаєте, що подарувати мамі, можна вибрати книгу на будь-який смак.

"Wake Up! Прокидаємось! Або як перестати жити на автопілоті"

Книга автора Кріс Барез-Браун розповідає, як перестати жити "на автопілоті" і навчитися змінювати світогляд, якщо для цього доведеться виконувати навіть звичайну роботу.

"Я знаю, як їй все вдається"

Лора Вандеркам в книзі "Я знаю, як їй все вдається" розвінчує стереотипи. Якщо жінка присвятила себе кар'єрі, то у неї не буде часу для сім'ї, дітей та відпочинку. Лора Вандеркам стверджує, що можна досягти балансу між особистими і робочими справами на прикладі сотень історій.

Три психологічних романи Агати Крісті

Вперше українською мовою з'явилися три психологічні романи Агати Крісті. Написала їх авторка під псевдонімом Мері Вестмакотт, адже соромилася публікувати їх під своїм ім'ям. За словами критиків, психологічні романи мають велику літературну цінність, ніж її відомі детективні історії.

"Мама"

У центрі сюжету книги авторів Гелен Дельфорж і Гребана - мама одиночка, яка поїхала в чужу країну, де йде війна. Свою дитину довелося залишити няні. Автори розповідають про магію материнства, а емоційності історії додають ілюстрації.

"Їсти, молитися, кохати"

Елізабет Ґілберт в книзі "Їсти, молитися, кохати" розповідає про долю жінки, яка навіть після багатьох невдач змогла знайти сенс життя. Головна героїня почала подорожувати, де навчилася їсти зі смаком, молитися з відкритим серцем і любити, як вперше.

"Становлення"

"Становлення" – історія першої леді Сполучених Штатів Америки, першої афроамериканки, яка виступила в цій ролі. Вона стала впливовою захисницею жінок і дівчат в США і в усьому світі. У книзі вона розповідає про своє життя з дитинства в Південному Чикаго до життя в Білому Домі, про те, як вдалося поєднувати роботу, материнство і підтримувати чоловіка.

"Мама, я люблю тебе"

"Мама, я люблю тебе" – це 50 фраз про подяку мамі за любов і турботу. У цій книзі можна знайти слова, яких іноді не вистачає, щоб висловити свою любов до найріднішої людини.

"Нова Я. Шлях до себе"

"Нова Я. Шлях до себе" Наталії Гаєвської – це щоденні завдання упродовж 39-днів, щоб відновити психічні та фізичні сили. У книзі можна знайти відповідь, як виходити з важких ситуацій, навчитися розуміти себе та рідних, як будувати нові відносини і відчути смак життя.

"Рік особистої ефективності"

"Рік особистої ефективності" складається з 4 книг. У кожному збірнику є короткий виклад 12 цінних книг з особистого розвитку і особистої ефективності. У першій збірці: "Когнітивний інтелект. Ефективно вчуся, застосовую техніки і інструменти". У другій книзі: "Внутрішньоособистий інтелект. Знаю, розумію, керую собою". Третя книга складається з: "Соціальний інтелект. Розумію, співпереживаю і продуктивно взаємодію з іншими". В останній збірці: "Екзистенційний інтелект. Керуючись великими смислами".

"Книга про довголіття"

"Книга про довголіття" – секрети відомої актриси Камерон Діаз. У книзі вона розповідає, як правильно піклуватися про своє здоров'я, відмовитися від шкідливих звичок і постійно бути в хорошій формі. Секрети успіху – мінімум алкоголю, інтенсивні вправи і здорове харчування.

Як повідомлляи Українські Новини, що подарувати мамі на День матері – 5 ідей для подарунка.

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