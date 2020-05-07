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07 мая 2020, четверг, 14:27 78
Экономика 2020-05-07T14:30:02+03:00
Українські Новини
Гривна резко подскочила в цене. Курс НБУ на 8 мая

Гривна резко подскочила в цене. Курс НБУ на 8 мая

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

Пока доллар продолжает падать, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 8-11 мая, на 12,95 коп. до 26,8283 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 7 мая, на 1,97 коп. до 26,9578 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 мая на 5,76 коп. до 27,1206 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,48 коп. до 26,7861 UAH/USD.

А с 27 по 30 апреля Национальный Банк Украины на межбанковском валютном рынке купил валюты в 4 раза больше на общую сумму – до 115,5 млн долларов.

Также эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса.

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