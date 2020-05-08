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08 травня 2020, пʼятниця, 16:30 10
Силові структури 2020-05-08T17:15:02+03:00
Українські Новини
У Дубневича закінчився термін заборони виїзду за кордон

У Дубневича закінчився термін заборони виїзду за кордон

Валерия Драгомирова
САП, Ярослав Дубневич, Заборона на виїзд
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.

Термін заборони депутату Верховної Ради Ярославу Дубневичу (група "За майбутнє") на виїзд за кордон закінчився 29 квітня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура не клопотала про його продовження, у той час, як Офіс генпрокурора відмовився закрити справу проти Дубневича.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Термін дії всіх покладених судом на Дубневича обов'язків закінчився 29 квітня.

Наразі Дубневич також не зобов'язаний прибувати на вимогу детектива, прокурора і суду; повідомляти про зміну місця проживання або місця роботи.

Також він може спілкуватися зі свідками у справі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд зняв електронний браслет з Дубневича.

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування можливої причетності Дубневича до заволодіння 93 млн гривень акціонерного товариства "Укрзалізниця".


Раніше вищий антикорупційний суд відмовився накласти арешт на 119 тис. доларів і 102 тис. євро зятя депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича (група "За майбутнє"), які були знайдені і вилучені в ході обшуку будинку депутата.

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