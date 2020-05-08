У Дубневича закінчився термін заборони виїзду за кордон

Термін заборони депутату Верховної Ради Ярославу Дубневичу (група "За майбутнє") на виїзд за кордон закінчився 29 квітня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура не клопотала про його продовження, у той час, як Офіс генпрокурора відмовився закрити справу проти Дубневича.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Термін дії всіх покладених судом на Дубневича обов'язків закінчився 29 квітня.

Наразі Дубневич також не зобов'язаний прибувати на вимогу детектива, прокурора і суду; повідомляти про зміну місця проживання або місця роботи.

Також він може спілкуватися зі свідками у справі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд зняв електронний браслет з Дубневича.

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування можливої причетності Дубневича до заволодіння 93 млн гривень акціонерного товариства "Укрзалізниця".



Раніше вищий антикорупційний суд відмовився накласти арешт на 119 тис. доларів і 102 тис. євро зятя депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича (група "За майбутнє"), які були знайдені і вилучені в ході обшуку будинку депутата.