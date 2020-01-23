Суд отказался арестовать найденные в ходе обыска дома у Дубневича $120 тысяч и €100 тысяч

Высший антикоррупционный суд отказался наложить арест на 119 тыс. долларов и 102 тыс. евро зятя депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича (группа "За будущее"), которые были найдены и изъяты в ходе обыска дома депутата.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.



В суд с ходатайством обратилось Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

По версии следствия, деньги принадлежат Дубневичу, что подтвердила во время обыска жена депутата.



При этом сам Дубневич заявил, что деньги принадлежат его дочери и зятю, которые передали средства ему на хранение.



В суде зять Дубневича подтвердил это заявление и аргументировал это тем, что дом его тестя хорошо охраняется и деньги таким образом будут находиться в безопасности.



17 января Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства НАБУ об аресте этих денег.



Как сообщали Українськi Новини, суд вернул 10 млн гривен, внесенных за депутата Рады Дубневича ("За будущее") в качестве залога.



Ранее Верховная Рада сняла неприкосновенность с депутата Ярослава Дубневича (депутатская группа "За будущее") и разрешила привлечь его к уголовной ответственности.



Дубневичу инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.