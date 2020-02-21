С Дубневича сняли браслет

Высший антикоррупционный суд отменил депутату Верховной Рады Ярославу Дубневичу (депутатская группа "За будущее"), которого взяли под стражу в ноябре 2019 года, обязательство носить электронный браслет.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Станислав Пелюк.

"Отказали вчера в продлении срока действия этого обязательства", — сказал он.

При этом он добавил, что Дубневич и так не носил браслет по техническим причинам.

Все остальные обязанности для Дубневича, в том числе запрет на выезд за границу, продлены еще на 2 месяца.

Как сообщали Українськi Новини, высший антикоррупционный суд отказался наложить арест на 119 тыс. долларов и 102 тыс. евро зятя депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича (группа "За будущее"), которые были найдены и изъяты в ходе обыска дома депутата.

До этого высший антикоррупционный суд вернул 10 млн гривен, которые были внесены за депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича в качестве залога. Деньги возвращены залогодателю поскольку за Дубневича был внесен залог в размере 100 млн гривен, однако позже суд уменьшил сумму залога до 90 млн гривен.