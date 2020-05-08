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08 мая 2020, пятница, 12:12 10
Верховная Рада и партии 2020-05-08T12:15:02+03:00
Українські Новини
Офис генпрокурора отказался закрыть дело против депутата Дубневича, несмотря на ходатайство адвоката

Офис генпрокурора отказался закрыть дело против депутата Дубневича, несмотря на ходатайство адвоката

Кира Молчанова
Генпрокуратура, Уголовное дело, Адвокат, Дубневич, Ярослав Дубневич
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.

Офис генерального прокурора отказался закрыть уголовное производство в отношении депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича (группа "За будущее"), хотя с депутата уже сняли электронный браслет.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

В январе защита Дубневича подала ходатайство в Офис генпрокурора о закрытии дела.

Так как оно не было рассмотрено, защита обратилась в суд с жалобой на бездеятельность прокурора.

В течение трех месяцев адвокаты не получили ответа от Офиса генпрокурора.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование возможной причастности депутата Рады Ярослава Дубневича к завладению 93 млн средств акционерного общества "Укрзализныця". После этого высший антикоррупционный суд отказался наложить арест на 119 тыс. долларов и 102 тыс. евро зятя депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича (группа "За будущее"), которые были найдены и изъяты в ходе обыска дома депутата.

До этого высший антикоррупционный суд вернул 10 млн гривен, которые были внесены за депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича в качестве залога. Деньги возвращены залогодателю поскольку за Дубневича был внесен залог в размере 100 млн гривен, однако позже суд уменьшил сумму залога до 90 млн гривен.

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