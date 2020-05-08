Офис генпрокурора отказался закрыть дело против депутата Дубневича, несмотря на ходатайство адвоката

Офис генерального прокурора отказался закрыть уголовное производство в отношении депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича (группа "За будущее"), хотя с депутата уже сняли электронный браслет.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

В январе защита Дубневича подала ходатайство в Офис генпрокурора о закрытии дела.

Так как оно не было рассмотрено, защита обратилась в суд с жалобой на бездеятельность прокурора.

В течение трех месяцев адвокаты не получили ответа от Офиса генпрокурора.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование возможной причастности депутата Рады Ярослава Дубневича к завладению 93 млн средств акционерного общества "Укрзализныця". После этого высший антикоррупционный суд отказался наложить арест на 119 тыс. долларов и 102 тыс. евро зятя депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича (группа "За будущее"), которые были найдены и изъяты в ходе обыска дома депутата.

До этого высший антикоррупционный суд вернул 10 млн гривен, которые были внесены за депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича в качестве залога. Деньги возвращены залогодателю поскольку за Дубневича был внесен залог в размере 100 млн гривен, однако позже суд уменьшил сумму залога до 90 млн гривен.