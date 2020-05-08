підписатися на розсилку
26.65 27
28.6 29.16
˟
  • Новини
  • Політика
  • Державіаслужба пояснила, чому заборонила рейс із заробітчанами в Лондон
08 травня 2020, пʼятниця, 15:16 10
Політика 2020-05-08T16:30:02+03:00
Українські Новини
Державіаслужба пояснила, чому заборонила рейс із заробітчанами в Лондон

Державіаслужба пояснила, чому заборонила рейс із заробітчанами в Лондон

Ярина Вацяк
МАУ, Державіаслужба, Київ-Лондон
МАУ. Фото: flickr
МАУ. Фото: flickr

Державна авіаційна служба заявляє, що видала авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" заборона на виконання спецрейса "Київ - Лондон" 29 квітня, оскільки МАУ порушила вимоги за погодженням слота з аеропортом вильоту та планування польоту без зміни номера рейсу.

Про це пресслужба відомства повідомила Українським Новинам.

"ПРАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" були порушені вимоги нормативно-правових актів, що регулюють діяльність цивільної авіації та використання повітряного простору України при виконанні міжнародних польотів, а саме не дотримано вимоги пункту 3.2 Правил за погодженням слота з аеропортом вильоту та планування польоту без зміни номера рейсу від аеропорту вильоту в аеропорт призначення", - сказано в ньому.

Наголошується, що всі запити на виконання спеціальних рейсів українськими та іноземними перевізниками попередньо обробляються причетними міністерствами і відомствами.

В подальшому, Державіаслужба надає дозвіл на виконання польотів відповідно до Правил надання експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України, затверджених спільним наказом Державіаслужби та Міністерства оборони від 28 листопада 2005 року.

При цьому після розгляду та опрацювання скоригованої заявки авіакомпанії в той же день, 29 квітня, Державіаслужба дала дозвіл на виконання спеціального рейсу AUI 1117 за маршрутом "Київ - Лондон".

Як повідомляли Українські Новини, 29 квітня МАУ зі значною затримкою здійснила рейс "Київ - Лондон" для доставки у Великобританії на роботу українських громадян.

Пізніше МАУ отримала замовлення на виконання чартерних рейсів по перевезенню українців за трудовими контрактами в Німеччину, Великобританію, Фінляндію, Швецію, Польщу.

Більше новин про: МАУ Державіаслужба Київ-Лондон

В Києві після падіння кількість нових випадків коронавірусу різко збільшилася
Послаблення карантину в Києві почнуться 12 травня. Що дозволять
Новини
Перед вихідними Пенсійний фонд надіслав 4,7 мільярда гривень на виплати пенсіонерам 16:30
У Дубневича закінчився термін заборони виїзду за кордон 16:30
У Києві почнуть відключати гарячу воду через гідравлічні випробування з 12 травня 16:09
Коломойський воює з Ахметовим за ціну на електроенергію, — Фурса 16:01
Разумков продав нерухомості на 1,8 млн гривень 15:59
більше новин
В Одеській області можуть оголосити надзвичайну ситуацію через неврожай 22:17
Право на самооборону є у кожного - футбольні фанати не повинні захищати людей вибірково, - Білецький 11:42
Тимошенко відмовляється повідомити джерело виплати їй 148,3 млн гривень компенсації посилаючись на юридичні обмеження 07:00
Великобританія стала першою країною Європи, де від Covid-19 загинули понад 30 тис. осіб. Дані у всьому світі 7 травня 08:36
Т.в.о. міністра енергетики Буславець за квітень отримала майже в п'ять разів менше свого заступника 07:00 Документ
більше новин
Для українських заробітчан планують організувати безкоштовні чартерні рейси в Польщу 16:15
Офіційний Берлін заявив про однозначну відповідальність Німеччини за розв'язання війни 11:59
Разумков і Стефанчук в квітні отримали по 89,2 тисячі гривень зарплати і "депутатських" 15:26
Росія поширює фейки про розробку вірусів в лабораторіях України, Грузії та Вірменії, - Держдеп 21:24
У ЗМІ з'явився аудіозапис, як Комарницький під загрозою кримінальних справ вимагає від голови КМДА призначити "потрібних людей" 23:49
більше новин
Кабмін встановив, що обмеження по зарплаті не стосуються військових та медиків
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok