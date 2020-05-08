Державіаслужба пояснила, чому заборонила рейс із заробітчанами в Лондон

Державна авіаційна служба заявляє, що видала авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" заборона на виконання спецрейса "Київ - Лондон" 29 квітня, оскільки МАУ порушила вимоги за погодженням слота з аеропортом вильоту та планування польоту без зміни номера рейсу.

Про це пресслужба відомства повідомила Українським Новинам.

"ПРАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" були порушені вимоги нормативно-правових актів, що регулюють діяльність цивільної авіації та використання повітряного простору України при виконанні міжнародних польотів, а саме не дотримано вимоги пункту 3.2 Правил за погодженням слота з аеропортом вильоту та планування польоту без зміни номера рейсу від аеропорту вильоту в аеропорт призначення", - сказано в ньому.

Наголошується, що всі запити на виконання спеціальних рейсів українськими та іноземними перевізниками попередньо обробляються причетними міністерствами і відомствами.

В подальшому, Державіаслужба надає дозвіл на виконання польотів відповідно до Правил надання експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України, затверджених спільним наказом Державіаслужби та Міністерства оборони від 28 листопада 2005 року.

При цьому після розгляду та опрацювання скоригованої заявки авіакомпанії в той же день, 29 квітня, Державіаслужба дала дозвіл на виконання спеціального рейсу AUI 1117 за маршрутом "Київ - Лондон".

Як повідомляли Українські Новини, 29 квітня МАУ зі значною затримкою здійснила рейс "Київ - Лондон" для доставки у Великобританії на роботу українських громадян.

Пізніше МАУ отримала замовлення на виконання чартерних рейсів по перевезенню українців за трудовими контрактами в Німеччину, Великобританію, Фінляндію, Швецію, Польщу.