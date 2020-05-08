Австрія сподівається на відкриття кордонів з Німеччиною до початку літа

В Австрії, де з 15 травня відкриваються ресторани і школи для молодших класів, висловили сподівання на те, що внутрішні кордони з Німеччиною відкриються до початку літнього сезону. Про це повідомляє Der Spiegel.

Як заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, відкриття кордонів важливо не тільки для туристичної сфери, але і полегшить життя сім'ям, розділених прикордонним контролем.

За його словами, уряд майже щодня контактує зі своїми німецькими партнерами по даному питанню. При цьому він зазначив, що відкриття кордону не тільки важливо з туристичної точки зору, але і полегшить життя багатьом сім'ям, які в даний час розділені прикордонним контролем.

"Як тільки Німеччина буде готова, ми відкриємо кордон між країнами. Число випадків зараження коронавірусом в даний час в Австрії нижче, ніж у Німеччині. Тому я сподіваюся, що кордон буде відкрита до літа", – заявив Курц.

Як повідомляли Українські Новини, Німеччина закликала своїх громадян утриматися від поїздок за кордон до 14 червня.

Крім того, В Німеччині продовжують фіксувати спалахи захворювання на коронавірус.