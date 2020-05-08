У Києві збільшиться кількість громадського транспорту з 12 травня

Поки в Києві діє карантин, який послаблять з 12 травня, наземний транспорт буде працювати в колишньому режимі – тобто за перепустками. Однак у мерії вирішили збільшити кількість трамвайних і тролейбусних маршрутів. Про це під час брифінгу заявив мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко.

"Наземний громадський транспорт буде працювати на першому етапі послаблень у нинішньому обмеженому режимі. До 22 травня точно", — заявив Кличко.

Він анонсував випуск додаткових маршрутів.

"Ми збільшуємо кількість районів, які мало охоплені. Збільшення кількості маршрутів стосується електротранспорту: тролейбусів, трамваїв", — заявив мер столиці.

Кличко підкреслив, що з ослабленням карантину зароблять багато підприємців. Бізнес, який почне роботу, повинен вирішити питання з підвезенням своїх співробітників на роботу.

Щодо метро Кличко нагадав, що підземний транспорт відкриється за рішенням уряду і це буде не відразу.

У даний момент на сайті "Киевпастранспорта" є схеми наступних тролейбусних і трамвайних маршрутів.

Тролейбусні маршрути. Скріншот "Київпастранс"

Трамвайні маршрути. Скріншот "Київпастранс"

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що поки міський транспорт і далі буде працювати в тому ж режимі, в якому працював останнім часом, однак мери будуть приймати рішення про збільшення кількості транспорту.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що він буде стояти на своєму і не дозволить відновити відразу громадський транспорт, оскільки як тільки буде відновлено громадський транспорт, на карантині як такий буде поставлено хрест.