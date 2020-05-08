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  • "Епіцентр К" звертався до Шмыгалю з проханням дозволити торгівлю господарчими товарами ще в березні, але отримав відмову
08 травня 2020, пʼятниця, 14:27 12 Документ
Бізнес 2020-05-08T16:30:03+03:00
Українські Новини
"Епіцентр К" звертався до Шмыгалю з проханням дозволити торгівлю господарчими товарами ще в березні, але отрим

"Епіцентр К" звертався до Шмыгалю з проханням дозволити торгівлю господарчими товарами ще в березні, але отримав відмову

Ярина Вацяк
Карантин, Денис Шмигаль, Епіцентр
Магазин
Магазин "Епіцентр К2". Фото: epicentrk.ua

Компанія "Епіцентр К", що розвиває мережу однойменних будівельно-господарських торгових центрів, зверталася до прем'єр-міністра Дениса Шмыгаля з проханням дозволити роботу об'єктів торгівлі товарами побутового і господарського призначення ще в березні, проте отримав відмову, після того, як в Офісі генпрокурора заявили, що перевірять роботу "Епіцентру" і ДТЕК під час карантину.

Про це свідчать звернення компанії до Шмигалю і його відповідь на звернення, які мають Українські Новини.

"З метою безперебійного забезпечення населення товарами першої необхідності, захисними та дезінфікуючими засобами в умовах карантину, просимо внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня №211 "Про запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" та доповнити пп. 3 п. 2 положення про те, що заборона роботи не поширюється на заклади, які здійснюють роздрібний продаж товарів побутового і господарського призначення за умови забезпечення ними: концентрації покупців з розрахунку 1 особа на 100 кв. м торгової площі; температурного контролю відвідувачів; забезпечення захисними засобами обслуговуючого персоналу і санітарної обробки торгових площ не рідше кожних 3 години", - сказано в листі "Епіцентр К" до Шмыгалю, датованому 18 березня.

У листі наголошується, що такі заходи сприятимуть зниження панічних настроїв серед населення і допоможуть уникнути дефіциту товарів.

"Епіцентр К" наголосив, що в магазинах компанії є можливість забезпечити безпечну дистанцію між покупцями.

Крім того, компанія дотримується санітарних норм і правил.

18 березня був підготовлений відповідь на лист "Епіцентру".

"На ваш лист щодо застосування підпункту 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня №211 "Про запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", інформуємо, що норми цього підпункту не поширюються на об'єкти торговельного та побутового обслуговування населення, які здійснюють торгівлю засобами гігієни, виробами медичного призначення, засобами зв'язку", - сказано у відповіді на лист "Епіцентру".

Також Шмигаль звернув увагу компанії на необхідність проведення дезінфекції, посиленого моніторингу та контролю за дотриманням санітарних норм і температурного скринінгу.

Документ про роботуДокумент про роботу "Епіцентру"

Як повідомляли Українські Новини, в "Епіцентрі" заборонили продавати всі товари, крім товарів першої необхідності.

Раніше "Епіцентр" оплатив авіарейс з Китаю, який здійснював літак "Мрія".

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