В "Укрзализныце" нашли нарушений на почти 12 млрд гривен в 2018-2019 годах

На фоне того, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом вознаграждения правлению "Укрзализныци" увеличились на 80% до 71,4 млн гривен, Государственная аудиторская служба выявила нарушения деятельности этого акционерного общества на общую сумму 11,8 млрд гривен в период с 1 января 2018 года по 30 сентября 2019 года.

Об этом говорится в сообщенииГосаудитслужбы, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Госаудитслужба провела плановую выездную ревизию финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця" и его 24-х филиалов за указанный период.

Ревизией были установлены нарушения финансовой дисциплины и недочеты в деятельности АО, влияющие на финансово-хозяйственную деятельность, на сумму 2,9 млрд гривен, в частности, недополучены доходы на сумму 210,1 млн гривен из-за занижения тарифов, арендной платы, невзыскания штрафных санкций и обеспечений выполнения договоров.

Отмечается, что нарушения в сфере оплаты труда составили 55,4 млн гривен, завышение стоимости работ, полученных услуг и приобретенных товаров, сверхнормативное списание материалов составили 184,6 млн гривен, невыполнение договорных обязательств, что привело к уплате финансовых санкций, - 50,8 млн гривен.

Кроме того, Госаудитслужба установила нарушения в сфере проведения публичных закупок на сумму 8,9 млрд гривен.

В частности, было зафиксировано безосновательное возвращение филиалом "Центр обеспечения производства" поставщикам дизельного топлива, что привело к потере 94,3 млн гривен.

В то же время указанный филиал приобрел природный газ у ООО "Скела Терциум" и ООО "Юг-Газ" для нужд "Укрзализныци" и его филиалов на сумму 1,5 млрд гривен, а филиал "Юго-Западная железная дорога" - услуги по ремонту рельсовых автобусов PEZA у частных субъектов хозяйствования на сумму 48,9 млн гривен без проведения процедур, определенных законом о публичных закупках.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2019 Кабинет Министров поручил Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", акционерным обществам "Укрзализныця" и "Укрпочта" провести аудит имущества.

Временно исполняющий обязанности председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" Желько Марчек, задекларировал в марте 449,7 тыс. гривен заработной платы.