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08 травня 2020, пʼятниця, 14:35 21
Суспільство 2020-05-08T16:30:02+03:00
Українські Новини
Діагностику коронавірусу проводять 59 лабораторій. В яких областях зробили найбільше тестів

Діагностику коронавірусу проводять 59 лабораторій. В яких областях зробили найбільше тестів

Кира Молчанова
Максим Степанов, Коронавірус, коронавірус в Україні, ПЛР-тести
Коронавірус. Самоізоляція. Карантин. Чоловік. Фото: Pixabay
Коронавірус. Самоізоляція. Карантин. Чоловік. Фото: Pixabay

В Україні за добу зафіксували 504 випадки захворювання на коронавірус. Щоб визначити це, було проведено 7 763 тестів на виявлення інфекції. Діагностику коронавірусної інфекції методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) станом на поточний момент проводять 59 лабораторій в різних областях України.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Всього ПЛР-тестування робить 59 лабораторій різної форми власності, різного підпорядкування. Найбільша кількість тестів робиться в Чернівцях, Тернополі, Вінниці, Херсоні, Черкасах", - сказав він.

За його словами, навантаження на конкретну лабораторію залежить від рівня захворюваності в області.

Міністр зазначив, що в залежності від навантаження на лабораторію результати тестування чекають до 3-4 днів.

Також Степанов наголосив, що тестування померлих на коронавірус є обов'язковою в тому випадку, якщо були клінічні симптоми інфекції.

Як повідомляли Українські Новини, британські вчені провели дослідження, в ході якого визначили чинники, що підвищують ризики зараження коронавірусом.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про оновлення стратегічного плану по боротьбі з інфекцією на 2020 рік.

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