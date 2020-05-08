Ученые определили три фактора заражения COVID-19. Среди них есть ожирение

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что коронавирус имеет животное происхождение. Тем временем, британские ученые провели исследования, в ходе которого определили факторы, повышающие риски заражения коронавирусом. Об этом сообщает Independent.

В частности, ученые университета Глазго проанализировали данные более 428 тысяч человек, среди которых около 340 тысяч являются инфицированными COVID-19.

Так, эксперты смогли выделить три основных фактора, влияющие на заражение коронавирусом и госпитализацию.

Основным фактором для пациентов стало ожирение, после него курение, и в конечном итоге – медленная ходьба.

"Конечно, мы делаем выводы исходя из того, что видим, ИМТ [индекс массы тела] является частью картины", - сказал доктор Пол Уэлш, лектор Института сердечно-сосудистых и медицинских наук Университета Глазго.

"Предыдущие исследования действительно были сосредоточены на том, когда пациенты находятся в больнице, которым в конечном итоге требуется вентиляция, и которые в конце концов умирают. И мы видели во многих различных исследованиях, что пациенты с ожирением имеют тенденцию прогрессировать хуже", – отметил он.

Доктор Уэлш рассказал, что его команда обнаружила, что при каждом увеличении индекса массы тела на четыре с половиной единицы риск смерти от коронавируса увеличивается примерно на 25 процентов.

Как сообщали Українські Новини, ранее американские медики сделали вывод, что 80% больных коронавирусом умирают при подключении к аппаратам ИВЛ.