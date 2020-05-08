В Україні дешевшає свинина. У людей немає грошей купувати, а виробники заготовляють менше сировини

У березні порівняно з січнем ціна на свинину в живій вазі зросла на 20% до 50-52 гривень. Тепер асоціація "Свинарі України" констатує, що середні ціни на свинину в живій вазі на поточному тижні (4-8 травня) знизилися на 2,5%, або на 1 гривню до 43,9 гривні/кг порівняно з кінцем квітня.

Про це йдеться в повідомленні асоціації, передають Українські Новини.

"На цьому тижні середньоринкова ціна на товарних свиней склала 43,9 гривні/кг, що на 1 гривню або 2,5% нижче, ніж в останні дні квітня. Так, за підсумками напружених торгів минулого тижня виробники свинини "розписали" товарні партії на 0,5-2 гривні/кг дешевше, тому діапазон цін закупівлі знизився до 43-45,5 гривні/кг", - сказано в ньому.

Переробники зафіксували зниження потреби в сировину з-за ослаблення обсягів продажів після Великодня.

Так, оператори відзначили, що карантинні заходи, зменшення доходів населення в цей період, обмеженість пропускної здатності каналів реалізації свинини і несприятливі погодні умови відстрочили початок традиційного сезону пікніків.

В результаті реалізація свинини напередодні і під час тривалих вихідних була відчутно гірше ніж в минулому році і не перевищила стандартних обсягів продажів.

Зазначається, що з огляду на такі обставини, представники м'ясопереробної галузі прогнозують щодо мляву ринкову активність протягом усього травня і відповідна поведінка внутрішніх цін.

"Додатковий тиск на ціну створює те, що окремі виробники ковбасних виробів тимчасово обмежили обсяги заготівлі живця: частина працює на наявних морожених запасах сировини, інші - купують напівтуші, окремі гравці ринку частково задовольняють виробничі потреби за рахунок імпортованої свинини, надходження якої відновилось", - сказано в повідомленні.

Таким чином, покупці не бачать підстав для підвищення цін закупівлі свинини.

Як повідомляли Українські Новини, постачальники свинини в живій вазі спрогнозували, що ціни збережуться на рівні поточних 44-46,5 гривні/кг перед травневими святами.

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" заявляла, що зростання цін на продукти з початку карантину пов'язаний з падінням курсу гривні до долара.