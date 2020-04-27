Поставщики свинины спрогнозировали цену на свинину в живом весе перед майскими праздниками

Поставщики свинины в живом весе ожидают, что цены сохранятся на уровне текущих 44-46,5 гривны/кг перед майскими праздниками в то время, как эксперты прогнозировали рост закупочных цен на свинину перед Пасхой.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Свиноводы Украины", передают Українськi Новини.

"Поставщики живца ожидают, что диапазон цен останется на достигнутом уровне, а изменение цен отдельных операторов по сравнению с текущей неделе не должно быть значительным", - сказано в нем.

Отмечается, что в ходе предпоследних торгов апреля цены удержались в пределах диапазона прошлой недели - 44-46,5 гривны/кг, а более высокие цены встречались эпизодически.

Изменение цен отдельных операторов имело разнонаправленный характер и не превышало 0,5 гривны/кг.

На данный момент переработчики настаивают на падении цен на свинину, аргументируя его уменьшением продаж после Пасхи и ослаблением платежеспособности населения вследствие продления карантина.

При этом производители свинины, напротив, не видят предпосылок для нисходящего движения, особенно учитывая то, что цена на свинину в живом весе третью неделю подряд ниже, чем в соответствующий период прошлого года.

Как сообщали Українськi Новини, ​Кабмин ввел регулирование цен на продукты, товары и лекарства.

Тем временем, в киевских супермаркетах выросли цены на яйца.