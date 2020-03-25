подписаться на рассылку
27.35 28.25
29.35 30.4
˟
25 марта 2020, среда, 07:20 1305
Экономика 2020-03-25T07:20:01+02:00
Українські Новини
Свинина подорожала на 20%, - KSG Agro

Свинина подорожала на 20%, - KSG Agro

Ярина Вацяк
Мясо, Подорожание, Цены на продукты, цены на мясо
Свинина
Свинина

В марте по сравнению с январем цена на свинину в живом весе выросла на 20% до 50-52 гривен в то время, как большинство продуктов подорожали.  

Об этом говорится в сообщении агропромышленной компании KSG Agro (Днепропетровская область), передают Українськi Новини.

"Если в январе стоимость килограмма живой свинины составляла 40-42 гривен, то уже в марте она выросла более чем на 20% - до 50-52 гривен", - сказано в нем.

В KSG Agro отметили, что подорожание свинины связано с ростом в Украине спроса на свинину с марта.

Также на повышение цен имело влияние введение карантина из-за распросСтранения коронавируса.

В частности карантин и санитарные ограничения привели к затруднению доставки грузов, в том числе свинины, в разные части страны.

Председатель совета директоров KSG Agro Сергей Касьянов считает, что до лета повышения цен не стоит ожидать, поскольку дальнейшее повышение ограничено покупательской способностью населения.

Как сообщали Українськi Новини, компания "АТБ-Маркет" решила повысить цены на товары первой необходимости и продукты питания. 

Тем временем, в Киеве взлетели цены на продукты первой необходимости. Кличко призвал вмешаться АМКУ.

Больше новостей о: Мясо Подорожание Цены на продукты цены на мясо

В Украине будут продавать мясо растительного проис...
Курс доллара ударит по ценам. Что подорожает больш...
В Киеве взлетели цены на продукты первой необходим...
Цены на свинину снизились на 5% за месяц...
В Киеве подтвердили еще три случая инфицирования коронавирусом. Общее число больных выросло до 31
Вводить чрезвычайное положение сейчас не нужно, - Аваков
Новости
"Дарница" готова производить препараты для борьбы с коронавирусом 08:31
Коронавирус. Фото: freepik
Количество зараженных коронавирусом перевалило за 400 тыс. Данные на 25 марта 08:15 Карта
За первую неделю карантина украинцы начали массово покупать авто. На некоторые модели спрос вырос на 112% 08:08
Председатель Госавиаслужбы Бильчук задекларировал 167 тыс. гривен зарплаты в марте 08:00
Свинина подорожала на 20%, - KSG Agro 07:20
больше новостей
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Стало известно, на сколько повысят пенсии при майской индексации 10:47
Цены на продукты подскочили. На сколько подорожали товары первой необходимости в "АТБ" 05:45
Рубль подскочил в обменниках Киева 10:35
Бывшая "Мисс Италия" и звезда кино умерла от коронавируса, – СМИ 11:56
больше новостей
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Украинцам на время карантина должны ежемесячно доплачивать 3 тыс. гривен пособия, - Аваков 11:09
Боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены 18:55
Во время карантина Нацполиция хочет купить подарки и награды на 6 млн 19:47
Карта коронавируса. Фото: public.tableau.com
Киев стал эпицентром распространения коронавируса 14:51
больше новостей
Медикам ввели почасовую оплату за лечение больных Covid-19
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok