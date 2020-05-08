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08 травня 2020, пʼятниця, 14:14 9
Економіка 2020-05-08T14:45:02+03:00
Українські Новини
Гривня стрімко дорожчає. Курс НБУ на 12 травня

Гривня стрімко дорожчає. Курс НБУ на 12 травня

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс гривні, Курс гривні на завтра
Курс гривні
Курс гривні

Поки долар продовжує падати, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 12 травня, на 1,43% до 26,8140 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 8-11 травня, на 12,95 коп. до 26,8283 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 8 травня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 7 травня на 6,45 коп. до 27,0487 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,93 коп. до 26,7307 UAH/USD.

Також експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавіруса.

Крім того, економісти радили купувати валюту для накопичень і утриматися від того, щоб здавати її.

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