Доллар перед длинными выходными снова обвалился. Курс валют на 8 мая

Пока гривна подскочила в цене, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 7 мая на 6,45 коп. до 27,0487 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,93 коп. до 26,7307 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 5,59 коп. до 28,6820 UAH/EUR, курс продажи понизился на 4,63 коп. до 29,2390 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,7307 27,0487 28,6820 29,2390 3,15 3,69 Максимальный 26,9000 27,5000 28,9500 29,9000 3,50 4,00 Минимальный 26,5000 26,9500 28,2000 28,9500 2,30 3,54

Как сообщали Українські Новини, эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, экономисты советовали покупать валюту для накоплений и удержаться от того, чтобы сдавать ее.

Ранее сообщалось о том, что в мае Украина должна выплатить 1,1 миллиард долларов по внешним долгам.