За добу на Львівщині зареєстрували найбільшу кількість хворих на коронавірус по всій Україні

В той час, як в Україні станом на 8 травня зафіксовано 14 195 випадків зараження коронавірусною інфекцією, найбільша кількість хворих за останню добу припадає на Львівську область – 65 осіб, у зв'язку з цим в регіоні збирають штаб швидкого реагування. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook, передають Українські Новини.

Вже третю добу у Львівській області зростає кількість інфікованих COVID-19. Станом на 8 травня з 315 досліджених коронавірусна інфекція підтвердилася в 65 осіб.

За минулу добу коронавірус виявили у 39 осіб, а днем раніше – у 42. Вчора помер 62-річний житель Червонограда. У нього підтвердили коронавірусну інфекцію, а також він хворів на бронхіальну астму, передає видання Zaxid.net.

У зв'язку зі стрімким збільшенням кількості інфікованих, Андрій Садовий заявив про скликання штабу швидкого реагування в регіоні. Про результат засідання обіцяє повідомити пізніше.

Всього в Львівській області вже зафіксовано 660 випадків COVID-19. З них 138 одужали, 18 померли.

Як не заразитися коронавірусом:

уникати контакту з хворими і уникати натовпу людей;

не торкатися брудними руками обличчя;

часто мити руки з милом 20-40 секунд;

обробляти руки спиртовмісним антисептиком;

використовувати захисну маску і не використовувати її повторно.

Заходи безпеки від коронавірусу. Фото: Центр Громадського Здоров'я

Раніше Українські Новини повідомляли, у Львівській області після смерті в чоловіка зафіксували коронавірус з третього тесту. Після закінчення карантину, українцям доведеться дотримуватися дистанції і заходів безпеки, щоб не заразитися коронавірусом.