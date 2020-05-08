підписатися на розсилку
26.65 27
28.6 29.16
˟
08 травня 2020, пʼятниця, 12:54 6
Медицина 2020-05-08T13:15:01+03:00
Українські Новини
За добу на Львівщині зареєстрували найбільшу кількість хворих на коронавірус по всій Україні

За добу на Львівщині зареєстрували найбільшу кількість хворих на коронавірус по всій Україні

Ирина Николенко
Карантин, Львів, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В той час, як в Україні станом на 8 травня зафіксовано 14 195 випадків зараження коронавірусною інфекцією, найбільша кількість хворих за останню добу припадає на Львівську область – 65 осіб, у зв'язку з цим в регіоні збирають штаб швидкого реагування. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook, передають Українські Новини.

Вже третю добу у Львівській області зростає кількість інфікованих COVID-19. Станом на 8 травня з 315 досліджених коронавірусна інфекція підтвердилася в 65 осіб.

За минулу добу коронавірус виявили у 39 осіб, а днем раніше – у 42. Вчора помер 62-річний житель Червонограда. У нього підтвердили коронавірусну інфекцію, а також він хворів на бронхіальну астму, передає видання Zaxid.net.

У зв'язку зі стрімким збільшенням кількості інфікованих, Андрій Садовий заявив про скликання штабу швидкого реагування в регіоні. Про результат засідання обіцяє повідомити пізніше.

Всього в Львівській області вже зафіксовано 660 випадків COVID-19. З них 138 одужали, 18 померли.

Як не заразитися коронавірусом:

  • уникати контакту з хворими і уникати натовпу людей;
  • не торкатися брудними руками обличчя;
  • часто мити руки з милом 20-40 секунд;
  • обробляти руки спиртовмісним антисептиком;
  • використовувати захисну маску і не використовувати її повторно.

Заходи безпеки від коронавіруса. Фото: Центр Громадського Здоров'яЗаходи безпеки від коронавірусу. Фото: Центр Громадського Здоров'я

Раніше Українські Новини повідомляли, у Львівській області після смерті в чоловіка зафіксували коронавірус з третього тесту. Після закінчення карантину, українцям доведеться дотримуватися дистанції і заходів безпеки, щоб не заразитися коронавірусом.

Більше новин про: Карантин Львів коронавірус в Україні Пандемія коронавірусу

Влада не знає як обсервацію в Україні проходять ін...
Грузія відкриває кордони для туристів з 1 липня...
Що зміниться в Києві з 12 травня. Повний перелік п...
У Львові на Великдень закриють всі храми і будуть ...
В Києві після падіння кількість нових випадків коронавірусу різко збільшилася
Що зміниться в Києві з 12 травня. Повний перелік послаблень у столиці
Новини
Намісник Лаври подав позов на "5 канал" до Печерського райсуду Києва 13:33
Вибори в Білорусі відбудуться 9 серпня. Лукашенко буде балотуватися вже шостий раз 13:23
Папір для принтера чи гроші? Водій Комарницького передав в ОП через Тищенка білі коробки, - ЗМІ 13:09
Нідерландський університет звинувачують в гендерній нерівності, так як він відкрив вакансії тільки для жінок 13:00
Коронавірус. Фото: pixabay.com
За добу на Львівщині зареєстрували найбільшу кількість хворих на коронавірус по всій Україні 12:54
більше новин
В Одеській області можуть оголосити надзвичайну ситуацію через неврожай 22:17
Тимошенко відмовляється повідомити джерело виплати їй 148,3 млн гривень компенсації посилаючись на юридичні обмеження 07:00
Право на самооборону є у кожного - футбольні фанати не повинні захищати людей вибірково, - Білецький 11:42
Великобританія стала першою країною Європи, де від Covid-19 загинули понад 30 тис. осіб. Дані у всьому світі 7 травня 08:36
Т.в.о. міністра енергетики Буславець за квітень отримала майже в п'ять разів менше свого заступника 07:00 Документ
більше новин
Для українських заробітчан планують організувати безкоштовні чартерні рейси в Польщу 16:15
Разумков і Стефанчук в квітні отримали по 89,2 тисячі гривень зарплати і "депутатських" 15:26
Росія поширює фейки про розробку вірусів в лабораторіях України, Грузії та Вірменії, - Держдеп 21:24
У ЗМІ з'явився аудіозапис, як Комарницький під загрозою кримінальних справ вимагає від голови КМДА призначити "потрібних людей" 23:49
Підозрюваній у погрозах Зеленському Звіробій не продовжили особисте зобов'язання 08:58
більше новин
Кабмін встановив, що обмеження по зарплаті не стосуються військових та медиків
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok