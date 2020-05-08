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  • В Києві після падіння кількість нових випадків коронавірусу різко збільшилася
08 травня 2020, пʼятниця, 12:20 11
Політика 2020-05-08T13:30:03+03:00
Українські Новини
В Києві після падіння кількість нових випадків коронавірусу різко збільшилася

В Києві після падіння кількість нових випадків коронавірусу різко збільшилася

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Кількість нових випадків коронавірусу в Києві за добу становить 46 осіб. Про це сьогодні, 8 травня, під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

Так, він повідомив, що за добу кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Києві становить 46 (за минулу добу 24), з них один медик. Крім того, за добу 3 летальних випадки.

За останню добу захворіли: 18 жінок від 26 до 81 року і троє дівчаток 2, 8 і 13 років, а також 21 чоловік від 31 до 79 років та четверо хлопчиків, яким 9 місяців, 4, 7 і 9 років.

Всього в Києві 1721 підтверджений випадок захворювання на коронавірус, 32 людини померли.

За останню добу госпіталізовано 20 пацієнтів, решта лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем лікарів.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, за даними ЦОЗ, станом на 9:00 8 травня в Україні 14195 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 361 летальний, 2706 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 504 нові випадки (за минулу добу 507 нових випадків).

Також фахівці впевнені, що навіть після завершення карантину українцям доведеться дотримувати соціальну дистанцію і носити маски в громадських місцях, а також уникати місць скупчення людей, щоб не заразитися.

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