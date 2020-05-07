В Киеве почти втрое уменьшилось количество новых случаев коронавируса

Пока в Украине растет количество новых случаев коронавируса, в Киеве их число за сутки составляет 24 человека. Об этом сегодня, 7 мая, во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирус увеличилась на 24 человека. Среди них - 5 медиков. Один случай - к сожалению, летальный. На сегодня в столице уже 1675 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли в городе от этой болезни 29 человек", - сказал Кличко.

Так, среди заболевших: 11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет и 11 мужчин возрасте от 30 до 64 лет. И два мальчика - 12 и 13 лет. В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 11 человек. Всего от коронавируса вылечились в столице 110 человек. Хочу отметить, что число подтвержденных случаев в течение последней недели - волнообразное", - подчеркнул Виталий Кличко.

Отметим, что за прошлые сутки, 5 мая, количество новых случаев коронавируса в Киеве составляло 68 человек.

Карта распространения коронавируса в Киеве. Фото: КГГА

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 7 мая в Украине 13691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев (487 за прошлые сутки).

Тем временем в Украине закрыты 88 рынков из-за необеспечения условий карантина.