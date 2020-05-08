Рубль почав дорожчати в кінці тижня. Курс російської нацвалюти на 8 травня

Поки долар продовжує стрімко падати, в п'ятницю, 8 травня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 7 травня, не змінився і становить 3,15 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в п'ятницю підвищився на 2 копійки і становить 3,69 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 8 травня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,16 3,69 Максимальний 3,50 4,05 Мінімальний 2,30 3,54

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 7 травня на 6,45 коп. до 27,0487 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,93 коп. до 26,7307 UAH/USD.

Також експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавіруса.

Крім того, економісти радили купувати валюту для накопичень і утриматися від того, щоб здавати її.